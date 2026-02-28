Advertisement
Opinion: कश्मीर के बल्ले ने क्रिकेट की पिच पर किया आतंकवाद को क्लीन बोल्ड, रणजी में रच दिया इतिहास

Opinion: कश्मीर के बल्ले ने क्रिकेट की पिच पर किया आतंकवाद को क्लीन बोल्ड, रणजी में रच दिया इतिहास

Ranji trophy Jammu and Kashmir: रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतकर जम्मू-कश्मीर ने एक बात को फिर से साबित कर दिया है कि भारत में क्रिकेट अब बड़े शहरों से छोटे शहरों तक पहुंच चुका है. छोटे शहर के खिलाड़ी भी बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं और पिछले 25 सालों की मेहनत ने आखिरकार सफलता से मुलाकात कर ली है.

Last Updated: Feb 28, 2026, 06:31 PM IST
Photo Credit: BCCI Domestic/X
Photo Credit: BCCI Domestic/X

धुरंधर फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है- किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि वो वक्त आने पर बदलती है, लेकिन फिलहाल नजर और सब्र. जम्मू-कश्मीर की टीम ने इसे क्रिकेट मैदान पर चरितार्थ करके दिखाया है. लंबे समय से ट्रॉफी पर नजर गड़ाकर रखने वाली टीम को सब्र का फल आखिरकार मिल गया. जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम ने मैदान पर कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था. उसने भारतीय घरेलू क्रिकेट की दिग्गज कर्नाटक को हराकर रणजी ट्रॉफी जीत ली. यह टाइटल जीत सिर्फ एक खेल उपलब्धि से कहीं ज्यादा है. यह एक मनोवैज्ञानिक जीत और दशकों से चली आ रही गलत कहानियों को कम करने का एक शांत लेकिन दमदार तरीका है.

जम्मू और कश्मीर को अक्सर 'अत्यधिक' बताया गया है. या तो इसे जन्नत के तौर पर पेश किया जाता है या हिंसा और अस्थिरता के रूप में. जो चीज अक्सर बीच में खो जाती है, वह उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है जो अनिश्चितता के बीच बढ़ती है. इस मायने में क्रिकेट एक खेल से कहीं ज्यादा हो जाता है. यह नॉर्मल होने की भाषा बन जाता है. रणजी ट्रॉफी जीत यह संदेश देती है कि एक ऐसी जगह पर भी जहां कभी डर ने भविष्य तय करने की कोशिश की थी, वहां सपने पलते रहे हैं.

 

बदल रही है कश्मीर की फिजा

सालों तक जम्मू और कश्मीर में एलीट लेवल के क्रिकेटर का फलना-फूलना नामुमकिन लगता था. सीमित सुविधाएं और कमजोर ढांचों ने खिलाड़ियों को परेशान किया. सीजन में रुकावटें आती थीं और मौके बराबर नहीं थे. युवाओं को अक्सर मौके नहीं मिलते थे. उन्हें खेल में करियर बनाने में भी डर लगता था. पिछले 25 सालों में सबकुछ धीरे-धीरे बदला है. परवेज रसूल से लेकर उमरान मलिक तक ने इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह बनाई. यहां तक कि रणजी ट्रॉफी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले अब्दुल समद ने आईपीएल में हिस्सा लिया है.

ये भी पढ़ें: किस्मत, कमाल और कामरान... J&K का वो योद्धा, जो कर्नाटक के लिए बना 'साइलेंट किलर'

जीत के क्या हैं मायने?

जो चीज इस कामयाबी को खासतौर पर जबरदस्त बनाती है, वह सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं है, बल्कि यह सफर भी है. जीत का बहुत ज्यादा महत्व होता है. एक ऐसा राज्य जिसे अक्सर अशांति की जगह कहा जाता था, अब उसने टीमवर्क और लगन से चैंपियन बनाए हैं. जम्मू और कश्मीर का रणजी ट्रॉफी उठाना एक पीढ़ी को बताता है कि घर, जड़ों या असलियत को छोड़े बिना भी बेहतरीन काम किया जा सकता है.

 

बल्ले बनाने वाले राज्य का कमाल

इस पल का एक राष्ट्रीय महत्व भी है. भारतीय क्रिकेट ने लंबे समय से अपनी विविधता का जश्न मनाया है, लेकिन प्रतिनिधित्व तभी मायने रखता है जब मौका बराबरी का हो. यह जीत उन इलाकों में लगातार निवेश के महत्व को दिखाती है जो पारंपरिक रूप से खेल सिस्टम में हाशिए पर हैं. दुनिया भर में 'कश्मीर विलो' बल्ले के लिए मशहूर यह राज्य अब रणजी ट्रॉफी विनर बोर्ड पर भी नजर आएगा. उसने अपने बल्ले से आतंक के खिलाफ जोरदार छक्का मारा है और उसके गेंदबाजों ने इसे क्लीन बोल्ड कर दिया है.

ये भी पढ़ें: Video: जम्मू-कश्मीर ने कर दिखाया... पहली बार जीती रणजी ट्रॉफी, फिर किया भांगड़ा डांस

अभी बाकी हैं चुनौतियां

एक जरूरी बात यह है कि इस जीत को एक बार का चमत्कार मानकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए. इसे एक शुरुआत की तरह लेना चाहिए. असली परीक्षा आगे है. ढांचे बनाए रखना, युवा टैलेंट की रक्षा करना, और यह पक्का करना कि स्पॉटलाइट हटने के बाद सफलता फीकी न पड़े. अगर इसे ठीक से संभाल लिया जाए, तो यह पल जम्मू और कश्मीर को एक अलग कहानी से इंडियन क्रिकेट में लगातार योगदान देने वालों में बदल सकता है.

