81.08 का औसत, 4 शतक और 7 फिफ्टी... खुद विराट नहीं तोड़ पाएंगे अपना ये महारिकॉर्ड, इस बार भी अटूट

Unbreakable Cricket Record: आईपीएल 2026 में रनों की बौछार देखने को मिल रही है. सीजन प्लेऑफ की दहलीज पर है और ऑरेंज कैप की लिस्ट में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. लेकिन एक रिकॉर्ड है जो इस सीजन का टॉप स्कोरर छू भी नहीं पाएगा. 10वें सीजन में भी ये महारिकॉर्ड अटूट रहेगा. इस सीजन अभी तक टॉप पर गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन हैं, लेकिन वो भी इस रिकॉर्ड से कोसों दूर नजर आ रहे हैं. पूरी ताकत लगाकर भी साई सुदर्शन 973 रन के महारिकॉर्ड को छू भी नहीं सकते हैं.

खुद विराट कोहली भी नहीं कर पाएंगे ध्वस्त

साल 2016 था जब विराट कोहली ने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन ठोकने का कारनामा कर दिया था. इस सीजन कोहली ने 16 मुकाबले खेले थे और 81.07 की औसत के साथ 973 रन ठोक डाले थे. हालांकि, आरसीबी इसके बाद भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई. उन्होंने पूरे सीजन में 4 शतक और 7 अर्धशतक ठोके थे और अजूबा कर दिखाया था. अब खुद विराट कोहली के लिए भी इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन नजर आता है.

सुदर्शन कितने दूर?

साई सुदर्शन की बात करें तो उन्होंने अभी तक 13 मुकाबले खेले हैं और 554 रन बना चुके हैं. अभी तक उन्होंने 6 फिफ्टी और एक शतकीय पारी खेली है. गुजरात की टीम प्लेऑफ में लगभग पहुंच चुकी है. अगर तीसरे स्थान पर टीम लीग स्टेज खत्म करती है और लगातार जीतती है तो गुजरात के पास पहले एलिमिनेटर फिर अगर जीत जाती है तो क्वालीफायर-2 में भी जीत जाती है तो फाइनल खेलने का मौका होगा. वहीं, अगर नंबर-2 पर रहती है और क्वालीफायर-1 में जीत जाती है तो सुदर्शन को दो ही मुकाबले खेलने का मौका मिलेगा.

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क्या सुदर्शन तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड?

अगर हम मानकर चलें कि गुजरात की टीम सभी चार मुकाबले खेलती है तो भी सुदर्शन के लिए 973 रन के महारिकॉर्ड के पास पहुंचना नामुमकिन होगा. उन्हें 4 मैच में 419 रन ठोकने होंगे, जो टी20 फॉर्मेट में किसी अजूबे से कम नहीं है. उन्हें कम से कम दो मैच में 150 के आस-पास की पारियां खेलनी होंगी. ऐसे में ये रिकॉर्ड इस सीजन भी अटूट रहेगा और इसे पूरे 10 साल हो जाएंगे.