क्या रोहित शर्मा के साथ कोई मतभेद है? कोच गंभीर ने खोला राज, 'हिटमैन' संग रिश्ते पर अचानक तोड़ी चुप्पी

भारतीय क्रिकेट में गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की जोड़ी को आमतौर पर कोच और कप्तान के रिश्ते से देखा जाता रहा है, लेकिन दोनों के बीच की कहानी इससे कहीं पुरानी है. गौतम गंभीर के मुताबिक रोहित शर्मा के भारतीय टीम में आने के समय वह खुद टीम के सीनियर खिलाड़ी थे और दोनों का रिश्ता उनके टीम इंडिया का हेड कोच बनने से कई साल पहले ही शुरू हो चुका था. जब रोहित शर्मा भारतीय टीम में आए, तब गौतम गंभीर खुद एक अनुभवी खिलाड़ी थे. इसलिए जब साल 2024 में उन्हें टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया, तो उन्हें रोहित शर्मा के साथ बिल्कुल नए रिश्ते की शुरुआत नहीं करनी पड़ी.
गौतम गंभीर ने जियो हॉटस्टार के साथ बातचीत में कहा कि रोहित शर्मा उन्हें उस समय से जानते हैं, जब वह टीम के सीनियर खिलाड़ी हुआ करते थे. इसी वजह से रोहित शर्मा के साथ उनका रिश्ता सिर्फ कप्तान और कोच तक सीमित नहीं रहा. गंभीर के अनुसार, जब दो लोग पहले से एक-दूसरे के साथ खेल चुके हों, तो उनके लिए एक-दूसरे की सोच को समझना काफी आसान हो जाता है. उन्होंने कहा कि वह रोहित की सोच को समझते हैं और रोहित भी उनकी सोच से परिचित हैं. गंभीर ने यह भी साफ किया कि कप्तान और कोच की हर मुद्दे पर एक जैसी राय होना जरूरी नहीं है. दोनों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला अगर टीम के हित में लिया जाए तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है.
गौतम गंभीर ने कहा, 'मुझे ऐसा नहीं लगता. देखिए, रोहित और मेरा रिश्ता सिर्फ कप्तान और कोच का नहीं था. रोहित और मेरा रिश्ता तब से है जब रोहित टीम में आए थे. उस समय मैं एक सीनियर खिलाड़ी था. इसलिए रोहित और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है. रोहित मुझे तब से जानते हैं. ऐसा नहीं है कि रोहित और मेरा रिश्ता नया था, या मैं किसी दूसरे देश से कोच बनकर आया था जिसने न तो रोहित को खेलते देखा हो और न ही रोहित को व्यक्तिगत रूप से या निजी तौर पर जानता हो कि वह किस तरह के इंसान हैं. अक्सर जब आप साथ खेले होते हैं, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और असल में, वह मेरी सोच जानते हैं, मैं उनकी सोच जानता हूं. क्योंकि हो सकता है कि कल मेरी सोच कुछ और हो, कप्तान की सोच कुछ और हो, लेकिन आखिरकार, जो टीम के हित में हो, अगर वही आखिरी फैसला हो, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता.'
गौतम गंभीर के लिए यह अहम बात नहीं है कि कोच और कप्तान हमेशा एक ही बात पर सहमत हों. दोनों की अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन एक-दूसरे की सोच को समझने से यह पक्का करने में मदद मिल सकती है कि जब टीम के लिए कोई फाइनल फैसला लेना हो, तो ये मतभेद रुकावट न बनें. गौतम गंभीर को अपने कार्यकाल में अब तक भारत के चार कप्तानों के साथ काम करने का मौका मिला है, जिनमें रोहित सबसे पहले थे. इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने T20I टीम की कप्तानी संभाली, जबकि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने भी कप्तानी की जिम्मेदारी निभाई है.
अलग-अलग लीडरशिप स्टाइल और पर्सनैलिटी होने के बावजूद, गौतम गंभीर ने कहा कि उन्हें इन चारों कप्तानों में एक बात कॉमन लगी. उन्होंने कहा, 'जिन चारों कप्तानों के साथ मैंने काम किया है, उन सभी के साथ मेरा अनुभव यही रहा है कि हर किसी का मकसद भारतीय क्रिकेट ही रहा है.' गंभीर की ये बातें ऐसे समय में आई हैं जब जुलाई में लॉर्ड्स में हुए वनडे मैच के बाद रोहित को लेकर लोगों की सोच काफी बदल गई है. उस मैच से पहले, एक मीडिया हाउस ने रिपोर्ट किया था कि यह मैच भारत के पूर्व कप्तान का आखिरी मैच हो सकता है और उन्हें बता दिया गया था कि वे अब टीम के वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं हैं.
इसके बाद रोहित ने उस मैच में शानदार 138 रन बनाए. इसके बाद BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने इस अनुभवी बल्लेबाज के समर्थन में मजबूती से बात रखी. भारत के सेलेक्शन सेटअप को लेकर भी कुछ घटनाक्रम हुए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले रिपोर्ट किया था कि अजीत अगरकर का कार्यकाल बढ़ने की संभावना कम है, और पार्थिव पटेल चीफ सेलेक्टर के पद के लिए सबसे आगे नजर आ रहे हैं. इस माहौल में, गंभीर की बातें उन दो लोगों के बीच लंबे समय से चली आ रही समझ की झलक देती हैं, जिनका प्रोफेशनल रिश्ता सीनियर खिलाड़ी और युवा क्रिकेटर से लेकर कप्तान और कोच तक विकसित हुआ है.