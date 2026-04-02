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Hindi Newsक्रिकेटOUT या NOT OUT, अंपायर के फैसले से नाखुश अभिषेक शर्मा ने जताई नाराजगी, बीच मैच में मचा बवाल

OUT या NOT OUT, अंपायर के फैसले से नाखुश अभिषेक शर्मा ने जताई नाराजगी, बीच मैच में मचा बवाल

ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइटराइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान अभिषेक के आउट होने पर बवाल मच गया. दरअसल, अभिषेक अपने अर्धशतक के करीब थे और उन्होंने एक शॉट लगाया जिसपर उन्हें आउट करार दिया गया. इस पर अभिषेक के साथ-साथ कोच डेनियल विटोरी ने भी काफी आपत्ती दिखाई.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 02, 2026, 11:03 PM IST
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ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए आईपीएल 2026 के मैच में अभिषेक शर्मा एक विवाद का हिस्सा बन गए. उनके आउट होने के फैसले पर सवाल उठे, जिससे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम साफ तौर पर नाराज नजर आई. इस मुकाबले में बाएं हाथ के बल्लेबाज की शानदार पारी अचानक खत्म हो गई, जब ब्लेसिंग मुजरबानी की गेंद पर उन्हें डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट दे दिया गया. वह अपने अर्धशतक से महज दो रन दूर थे. छोटी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड की तरफ जोरदार पुल शॉट लगाया, जहां वरुण चक्रवर्ती ने दाईं ओर भागते हुए जमीन के बेहद करीब एक लो कैच लपक लिया. केकेआर के खिलाड़ी तुरंत जश्न मनाने लगे, लेकिन अभिषेक क्रीज पर ही खड़े रहे क्योंकि उन्हें कैच साफ होने पर शक था. इसी वजह से ऑन-फील्ड अंपायरों को इस फैसले पर गौर करना पड़ा.

ऑरेंज ऑर्मी दिखी नाखुश

इस फैसले के बाद मैदान पर काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच डेनियल वेटोरी अंपायरों से बात करते नजर आए और साफ दिख रहा था कि वह इस निर्णय से खुश नहीं थे. तीसरे अंपायर नितिन मेनन ने इस कैच को लेकर कई बार रिप्ले देखा, जिसमें अलग-अलग एंगल से तस्वीर कुछ और ही कहानी बता रही थी. कुछ एंगल में ऐसा लगा कि वरुण चक्रवर्ती की उंगलियां गेंद के नीचे थीं, जबकि कुछ अन्य एंगल से यह शक हुआ कि गेंद जमीन को छू सकती थी. एक रिप्ले में गेंद हल्की ऊपर की तरफ उछलती हुई दिखी, जो जमीन से टकराने का संकेत हो सकता था, लेकिन यह हरकत कैच पकड़ते वक्त हाथ से भी हो सकती है.

इसलिए नहीं बदला फैसला

दरअलस, मैदान पर दिए गए फैसले को बदलने के लिए पुख्ता सबूत नहीं मिला, इसलिए अंपायरों ने फील्डर के पक्ष में फैसला बरकरार रखा. वरुण चक्रवर्ती का यह प्रयास, जो आमतौर पर अपनी फील्डिंग के लिए ज्यादा जाने नहीं जाते, टीम के लिए बेहद अहम साबित हुआ और मैच का रुख बदल गया. दूसरी ओर, अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 48 रन बनाकर, जिसमें चार चौके और चार छक्के शामिल थे, निराश होकर पवेलियन लौटे. उनकी यह पारी टीम को मजबूत स्थिति में ले गई थी.इससे पहले मुकाबले में टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. सनराइजर्स हैदराबाद को अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड (46) ने तेज शुरुआत दिलाई और दोनों ने मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. लेकिन ज्यादा देर तक यह रफ्तार बरकरार नहीं रह सकी.

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मुजरबानी की शानदार गेंदबाजी

कार्तिक त्यागी ने हेड को आउट कर साझेदारी तोड़ी, जिसके बाद ब्लेसिंग मुजरबानी ने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया. ईशान किशन (14) स्वीपर कवर पर रिंकू सिंह के शानदार कैच का शिकार बने. इसके बाद अभिषेक शर्मा का विवादित विकेट गिरा, जिसके चलते केकेआर के खिलाड़ियों ने जोरदार जश्न मनाया और टीम ने मुकाबले में दमदार वापसी की.

ये भी पढ़ें:अपने ही साथी पर कहर बनकर टूटे अभिषेक शर्मा, पहले ही ओवर में कूट दिए 25 रन

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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