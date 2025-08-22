40 बॉल में चाहिए थे 102 रन...फिर जो हुआ उस पर नहीं होगा यकीन, धोनी के धांसू प्लेयर ने धो डाला
40 बॉल में चाहिए थे 102 रन...फिर जो हुआ उस पर नहीं होगा यकीन, धोनी के धांसू प्लेयर ने धो डाला

Oval Invincibles vs Trent Rockets: इंग्लैंड के 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में गुरुवार (21 अगस्त) को एक रोमांचक मुकाबला खेला गया. इसमें शीर्ष पर काबिज दो टीमें आमने-सामने हुईं और मैच के अंत में जो हुआ उस पर किसी को यकीन नहीं होगा. ओवल इन्विंसिबल्स ने ट्रेंट रॉकेट्स को करारी शिकस्त दी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 22, 2025, 08:25 AM IST
Oval Invincibles vs Trent Rockets: इंग्लैंड के 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में गुरुवार (21 अगस्त) को एक रोमांचक मुकाबला खेला गया. इसमें शीर्ष पर काबिज दो टीमें आमने-सामने हुईं और मैच के अंत में जो हुआ उस पर किसी को यकीन नहीं होगा. ओवल इन्विंसिबल्स ने ट्रेंट रॉकेट्स को करारी शिकस्त दी. ओवल को जीत के लिए आखिरी 40 गेंदों पर 102 रनों की आवश्यकता थी. यह आसान नहीं था, लेकिन कॉक्स और करन की धमाकेदार पारियों ने 11 गेंदें शेष रहते ही मैच को समाप्त कर दिया. ओवल ने 28 गेंद में ही 103 रन बनाकर मुकाबले को जीत लिया.

कॉक्स और करन ने मचाई तबाही

इस हाई-स्कोरिंग मैच में जॉर्डन कॉक्स (58 नाबाद) और सैम करन (54) के तूफानी अर्धशतकों ने रॉकेट्स को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया. आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेलने वाले सैम करन ने गेंदबाजों को बुरी तरह धो डाला. उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 6 छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 225.00 का रहा. जॉर्डन कॉक्स ने 5 चौके और 4 छक्के जड़कर ट्रेंट रॉकेट्स की हवा निकाल दी. उनका स्ट्राइक रेट 181.25 का रहा.

सैम करन ने पलटा मैच

लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉकेट्स के शुरुआती गेंदबाजों ने पहले चार सेटों में रन गति को नियंत्रित रखा. जैसे ही तावांडा मुयेये ने डेविड विली की गेंदों पर लगातार दो चौके लगाकर लय पकड़ी, एक धीमी गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया. वह 13 गेंद पर 20 रन बनाकर विली का शिकार बने. इसके बाद रेहान अहमद ने संघर्ष कर रहे विल जैक्स (9 रन, 15 गेंद) को पवेलियन भेजा. लेकिन यहीं से मैच का रुख बदला. सैम करन ने विली के सेट में दो छक्के जड़कर 19 रन बटोरे, जिससे टीम को गति मिली.

ये भी पढ़ें: संजू सैमसन OUT...शुभमन गिल-अभिषेक शर्मा ओपनर, एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11!

सैम कुक की 5 गेंदों पर 32 रन

इसके बाद सैम कुक के सेट में छक्कों की बारिश हो गई, जिसमें 32 रन बने. यह मेंस हंड्रेड के इतिहास में सबसे महंगा सेट साबित हुआ. करन ने इस सेट में 6, 4, 6, 6 रन बनाए, जिसमें एक नो-बॉल और छह वाइड भी शामिल थीं. इसने मैच को 30 गेंदों में 51 रन तक ला दिया. इसके बाद, जॉर्ज लिंडे की गेंद पर एक छक्का और एक चौका लगाकर करन ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन रेहान की गेंद पर वह बाउंड्री पर कैच आउट हो गए. जॉर्डन कॉक्स ने भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी. उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को एक चौका और एक छक्का जड़ने के बाद एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया. डोनोवेन फररेरा ने भी स्टोइनिस के सेट में दो छक्के जड़कर कुल 25 रन बटोरे. कॉक्स ने दो चौके लगाकर शानदार अंदाज में मैच खत्म किया, जिससे रॉकेट्स के खिलाड़ी समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ.

रॉकेट्स की पारी का हाल

इससे पहले रॉकेट्स की पारी को जो रूट (41 गेंदों में 76) ने संभाला. उन्होंने पहले ही सेट में दो चौके लगाकर शानदार शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने साकिब महमूद की गेंद पर तीन और चौके लगाए, जिससे रॉकेट्स का स्कोर 10 गेंदों में 28 रन हो गया. रूट ने अगले तीन सेटों में भी तीन और चौके लगाए और आक्रामक बने रहे. राशिद खान ने टॉम बैंटन को आउट किया, लेकिन रेहान अहमद ने दो चौके लगाए और फिर राशिद को एक छक्का और एक चौका जड़ा. इसी बीच रूट ने टूर्नामेंट का अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया. हालांकि, बाद में राशिद ने रूट को बोल्ड कर दिया. लिंडे ने 8 गेंदों में 25 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें तीन छक्के और एक चौका शामिल था, जिससे रॉकेट्स का स्कोर 100 गेंदों में 171/7 तक पहुंचा.

ये भी पढ़ें: 7 चौके और 8 छक्के...एशिया कप टीम में सेलेक्ट होते ही खूंखार बल्लेबाज ने मचाया तहलका, 225 की स्ट्राइक रेट से ठोका शतक

संक्षिप्त स्कोर:

ट्रेंट रॉकेट्स: 100 गेंदों में 171/7 (जो रूट 76, रेहान अहमद 28; राशिद खान 2-19, टॉम करन 2-37)

ओवल इन्विंसिबल्स: 89 गेंदों में 173/4 (जॉर्डन कॉक्स 58*, सैम करन 54; रेहान अहमद 2-25, बेन सैंडरसन 1-21)

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

cricketOval InvinciblesTrent RocketsThe HundredSam CurranJordan CoxJoe Root

;