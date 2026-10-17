Add Zee Business As A Preferred Source
App

बुमराह पर हद से ज्यादा भरोसा पड़ सकता है भारी: 2023 के बाद खेले हैं सिर्फ 2 वनडे मैच, वर्ल्ड कप की ये कैसी तैयारी?

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान ही चुका है. स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है. वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर बुमराह लंबे समय से वनडे क्रिकेट से दूर हैं. वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया के लिए ये फैसला महंगा पड़ सकता है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 17, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 05:19 PM IST
बुमराह पर हद से ज्यादा भरोसा पड़ सकता है भारी: 2023 के बाद खेले हैं सिर्फ 2 वनडे मैच, वर्ल्ड कप की ये कैसी तैयारी?
Image Credit: Over reliance on jasprit Bumrah could prove costly played only 2 ODIs since 2023

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मां कालरात्रि की पूजा के दिन सीएम योगी का संदेश, बोले- अधर्म और आतंक का अंत जरूरी
2
3
4
5