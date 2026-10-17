बुमराह पर हद से ज्यादा भरोसा पड़ सकता है भारी: 2023 के बाद खेले हैं सिर्फ 2 वनडे मैच, वर्ल्ड कप की ये कैसी तैयारी?

वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में हुई घरेलू वनडे सीरीज में भी बुमराह को टीम में नहीं रखा गया था और उन्हें एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने गई टीम के साथ भेजा गया था. इस पूरे टूर्नामेंट में बुमराह ने सिर्फ छह ओवर गेंदबाजी की, जो एक वनडे मैच के स्पेल से भी कम है. न्यूजीलैंड दौरे पर बुमराह को तेज गेंदबाजों के लिए मददगार कंडिशंस में आजमाने का अच्छा मौका था. टेस्ट की जगह पांच मैचों की इस वनडे सीरीज में बुमराह की फिटनेस का भी टेस्ट होता.