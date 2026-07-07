पद्मश्री से लेकर हॉल ऑफ फेम तक... धोनी को यूं ही नहीं कहा जाता महान, अवॉर्ड्स की लिस्ट दे रही गवाही

दिग्गज एमएस धोनी का नाम दुनिया के सबसे महान कप्तानों में शुमार है. भले ही रिकॉर्ड्स की लिस्ट में धोनी नीचे हों, लेकिन जहां बात कप्तानी की आती है तो ये नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है. आज 7 जुलाई को धोनी अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. हम आपको धोनी के उन अवॉर्ड्स की लिस्ट बताने जा रहे हैं, जो उनकी महानता की गवाही देती है. रांची की गलियों से निकलकर विश्व क्रिकेट के शिखर तक पहुंचने वाले 'थाला' धोनी ने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट की तकदीर बदली, बल्कि करोड़ों युवाओं को सपने देखना और उन्हें पूरा करना सिखाया.