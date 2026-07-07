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पद्मश्री से लेकर हॉल ऑफ फेम तक... धोनी को यूं ही नहीं कहा जाता महान, अवॉर्ड्स की लिस्ट दे रही गवाही

दिग्गज एमएस धोनी का नाम दुनिया के सबसे महान कप्तानों में शुमार है. भले ही रिकॉर्ड्स की लिस्ट में धोनी नीचे हों, लेकिन जहां बात कप्तानी की आती है तो ये नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है. आज 7 जुलाई को धोनी अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. हम आपको धोनी के उन अवॉर्ड्स की लिस्ट बताने जा रहे हैं, जो उनकी महानता की गवाही देती है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 07, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:52 AM IST
पद्मश्री से लेकर हॉल ऑफ फेम तक... धोनी को यूं ही नहीं कहा जाता महान, अवॉर्ड्स की लिस्ट दे रही गवाही
Image Credit: MS DhoniSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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