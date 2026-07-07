पद्मश्री से लेकर हॉल ऑफ फेम तक... धोनी को यूं ही नहीं कहा जाता महान, अवॉर्ड्स की लिस्ट दे रही गवाही

दिग्गज एमएस धोनी का नाम दुनिया के सबसे महान कप्तानों में शुमार है. भले ही रिकॉर्ड्स की लिस्ट में धोनी नीचे हों, लेकिन जहां बात कप्तानी की आती है तो ये नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है. आज 7 जुलाई को धोनी अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. हम आपको धोनी के उन अवॉर्ड्स की लिस्ट बताने जा रहे हैं, जो उनकी महानता की गवाही देती है. रांची की गलियों से निकलकर विश्व क्रिकेट के शिखर तक पहुंचने वाले 'थाला' धोनी ने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट की तकदीर बदली, बल्कि करोड़ों युवाओं को सपने देखना और उन्हें पूरा करना सिखाया.
एमएस धोनी दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने आईसीसी की सभी तीन बड़ी व्हाइट-बॉल ट्रॉफियां जीती हैं. साल 2007 में अपनी कप्तानी के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने युवा टीम के साथ पहला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीता. इसके बाद 2011 में 28 साल का सूखा खत्म करते हुए भारत को वनडे वर्ल्ड कप दिलाया और 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया.
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी उन्होंने अपनी कप्तानी की झलक दिखाई. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को उन्होंने 5 बार (2010, 2011, 2018, 2021 और 2023) चैंपियन बनाया. इसके साथ ही उन्होंने 2010 और 2014 में चैंपियंस लीग T20 का खिताब भी जीता. एशिया कप में भी धोनी ने भारत को 2010 और 2016 में खिताबी जीत दिलाकर रीजनल सुपरमेसी स्थापित की.
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धोनी के शानदार करियर में एक और गौरवपूर्ण पल तब जुड़ा जब साल 2025 में उन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया. 9 जून 2025 को लंदन में आयोजित एक भव्य समारोह में धोनी ने यह सम्मान प्राप्त किया. वह इस प्रतिष्ठित लिस्ट में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बने. उनके सभी अवॉर्ड्स की लिस्ट नीचे देखी जा सकती है.