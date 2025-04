'मुझे इस्लाम धर्म...', शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ उगला जहर तो भड़का ये पाकिस्तानी खिलाड़ी, लगाए सनसनीखेज आरोप

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है. पाकिस्तान पर सरकार पर कूटनीतिक हमला कर चुकी है. इससे वहां के लोग बेचैन हो गए हैं. इसी बेचैनी का नतीजा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का बयान है. इस पूर्व खिलाड़ी ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा था कि भारत ने खुद पर हमले को बढ़ावा दिया और फिर पाकिस्तान पर आरोप लगाया. अब अफरीदी की उनके देश के ही पूर्व क्रिकेटर ने जमकर क्लास लगाई है.

अफरीदी को दिखाया आईना

भारत के खिलाफ अजीबोगरीब दावे करने पर पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने अफरीदी की जमकर खिंचाई की है. कनेरिया ने इस घटना पर अफरीदी के बयानों की आलोचना की है. कनेरिया ने अफरीदी को फटकार लगाते हुए कहा कि इस खिलाड़ी का चरमपंथी विचारों के साथ जुड़ने का इतिहास रहा है और उन्हें दुनिया में कहीं भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए मंच नहीं दिया जाना चाहिए.

He has consistently aligned himself with extremist views. In my opinion, he should not be given a platform on Indian television or within the country. Additionally, he tried to persuade me to convert to Islam and declined to share a meal with me, which I found deeply… https://t.co/gArYTNX1x4

