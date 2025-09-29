Advertisement
trendingNow12940758
Hindi Newsक्रिकेट

'पहले हमने सिंदूर लगाया और अब तिलक', भारत के धाकड़ फैंस ने पाकिस्तान के जख्मों पर छिड़का नमक

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. इस जीत को देश के कोने-कोने में सेलिब्रेट किया जा रहा है. भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. इस जीत को देश के कोने-कोने में सेलिब्रेट किया जा रहा है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tilak Verma
Tilak Verma

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. इस जीत को देश के कोने-कोने में सेलिब्रेट किया जा रहा है. एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने तीसरी बार पाकिस्तान को रौंदा है.  41 सालों के एशिया कप के इतिहास में दोनों देश पहली बार आमने-सामने थे, जिसमें भारतीय टीम ने बाजी मारी. भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत को पूरे देश में त्योहार की तरह मनाया जा रहा है.

सिंदूर से तिलक
भारतीय टीम की जीत की खुशी में दिल्ली के एक फैन ने कहा, "पहले हमने सिंदूर लगाया था अब हम तिलक लगाएंगे." भारतीय क्रिकेट समर्थकों ने नागपुर से लेकर मोहाली तक सड़कों पर आकर इस जीत को जमकर सेलिब्रेट किया. इसी बीच मोहाली से एक फैन ने कहा, 'मैं बहुत ज्यादा खुश हूं भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया.'

कुलदीप का करिश्मा
पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम एक समय बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी. दरअसल, पाकिस्तान की शुरुआत काफी शानदार रही थी. पाक खिलाड़ी 12 ओवरों में 113/2 बनाकर खेल रहे थे. इसके बाद कुलदीप यादव का ऐसा तूफान आया, जिनके सामने पाक खिलाड़ियों की एक ना चली और एक के बाद एक सभी अपना विकेट गंवाते चले गए और 146 रनों पर पूरी टीम सिमट गई. कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट चटकाए, परे टूर्नामेंट के दौरान कुलदीप ने खूंखार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई.

Add Zee News as a Preferred Source

तिलक रहे जीत के हिरो
एक समय 20 रनों पर टीम इंडिया के 3 विकेट गिर जाने पर मैच पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में चला गया था. उस वक्त टीम इंडिया की तरफ से जुझारू पारी खेलते हुए (69) रन तिलक वर्मा भारतीय टीम को जीत की तरफ ले गए. उनका साथ शिवम दुबे (33) ने दिया. इसी के साथ भारतीय टीम ने एशिया कप के इतिहास में 9वीं बार ट्रॉफी अपने नाम की. यही नहीं भारतीय टीम लगातार दूसरी बार टी20 फॉर्मेट में एशिया कप जीतने में कामयाब रही. 

ये भी पढ़ें : 'मैं टूर्नामेंट की फीस...', खिताब जीतने का बाद कप्तान सूर्या का चौंकाने वाला फैसला, बन गया क्रिकेट जगत में मिसाल

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
Giorgia Meloni
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
Tamil Nadu Stampede
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
Tirupati temple
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Actor Vijay
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
plane crash
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
;