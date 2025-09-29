'पहले हमने सिंदूर लगाया और अब तिलक', भारत के धाकड़ फैंस ने पाकिस्तान के जख्मों पर छिड़का नमक

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. इस जीत को देश के कोने-कोने में सेलिब्रेट किया जा रहा है. एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने तीसरी बार पाकिस्तान को रौंदा है. 41 सालों के एशिया कप के इतिहास में दोनों देश पहली बार आमने-सामने थे, जिसमें भारतीय टीम ने बाजी मारी. भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत को पूरे देश में त्योहार की तरह मनाया जा रहा है.

सिंदूर से तिलक

भारतीय टीम की जीत की खुशी में दिल्ली के एक फैन ने कहा, "पहले हमने सिंदूर लगाया था अब हम तिलक लगाएंगे." भारतीय क्रिकेट समर्थकों ने नागपुर से लेकर मोहाली तक सड़कों पर आकर इस जीत को जमकर सेलिब्रेट किया. इसी बीच मोहाली से एक फैन ने कहा, 'मैं बहुत ज्यादा खुश हूं भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया.'

कुलदीप का करिश्मा

पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम एक समय बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी. दरअसल, पाकिस्तान की शुरुआत काफी शानदार रही थी. पाक खिलाड़ी 12 ओवरों में 113/2 बनाकर खेल रहे थे. इसके बाद कुलदीप यादव का ऐसा तूफान आया, जिनके सामने पाक खिलाड़ियों की एक ना चली और एक के बाद एक सभी अपना विकेट गंवाते चले गए और 146 रनों पर पूरी टीम सिमट गई. कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट चटकाए, परे टूर्नामेंट के दौरान कुलदीप ने खूंखार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई.

तिलक रहे जीत के हिरो

एक समय 20 रनों पर टीम इंडिया के 3 विकेट गिर जाने पर मैच पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में चला गया था. उस वक्त टीम इंडिया की तरफ से जुझारू पारी खेलते हुए (69) रन तिलक वर्मा भारतीय टीम को जीत की तरफ ले गए. उनका साथ शिवम दुबे (33) ने दिया. इसी के साथ भारतीय टीम ने एशिया कप के इतिहास में 9वीं बार ट्रॉफी अपने नाम की. यही नहीं भारतीय टीम लगातार दूसरी बार टी20 फॉर्मेट में एशिया कप जीतने में कामयाब रही.

