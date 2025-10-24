WCWC 2025: बारिश से मैच रद्द... पाकिस्तान की कप्तान की बेतुकी मांग, कहा- 3 अच्छे वेन्यू की व्यवस्था हो..

WCWC 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 बारिश से प्रभावित नजर आया है. कई मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ गए. कुछ टीमों के लिए बारिश वरदान साबित हुई जबकि कुछ का बंटाधार कर दिया. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला भी बारिश में धुल गया जिसके बाद पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने अजीबोगरीब मांग रख दी. श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच 25वां मैच सिर्फ 4.2 ओवर के बाद रद्द कर दिया गया और भविष्य के टूर्नामेंट के लिए बेहतर योजना बनाने की मांग की.

क्या बोलीं फातिमा सना?

महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है. मैच रद्द होने के बाद उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि एकमात्र चीज जो हमारे पक्ष में नहीं गई वह मौसम था. मुझे लगता है कि ICC को विश्व कप के लिए तीन अच्छे वेन्यू की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि हम विश्व कप में खेलने के लिए चार साल इंतजार करते हैं. मुझे लगता है कि हम गेंदबाजी और फील्डिंग में बहुत अच्छे थे. लेकिन हम बल्लेबाजी में पीछे रह गए.

फातिमा ने की टीम की तारीफ

उन्होंने टीम की तारीफ करते हुए कहा, 'हमने कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया. हमने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी, लेकिन दुर्भाग्य से, हम मुख्य लाइन पार नहीं कर पाए. मुझे लगता है कि टीम की सबसे कम उम्र की कप्तान के तौर पर मैंने विश्व कप से बहुत कुछ सीखा है. हमने हाल के दिनों में ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है. हमें और भी ज्यादा क्रिकेट खेलने की जरूरत है. अगले साल T20 विश्व कप आने वाला है हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए.'

केन विलियम्सन की फैन हैं फातिमा

उन्होंने कहा, 'दबाव हमेशा रहता था लेकिन मैंने हमेशा केन विलियमसन को देखा है. वह विश्व कप बहुत करीब से हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी. मैं बस शांत रहने की कोशिश कर रही हूं. जब आप हारने वाली टीम की कप्तानी कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी टीम पर विश्वास रखना होता है. उम्मीद है कि हम अपने आने वाले मैचों में अच्छा करेंगे.'