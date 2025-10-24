Advertisement
trendingNow12974323
Hindi Newsक्रिकेट

WCWC 2025: बारिश से मैच रद्द... पाकिस्तान की कप्तान की बेतुकी मांग, कहा- 3 अच्छे वेन्यू की व्यवस्था हो..

WCWC 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 बारिश से प्रभावित नजर आया है. कई मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ गए. कुछ टीमों के लिए बारिश वरदान साबित हुई जबकि कुछ का बंटाधार कर दिया. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला भी बारिश में धुल गया जिसके बाद पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने अजीबोगरीब मांग रख दी.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Fatima Sana
Fatima Sana

WCWC 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 बारिश से प्रभावित नजर आया है. कई मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ गए. कुछ टीमों के लिए बारिश वरदान साबित हुई जबकि कुछ का बंटाधार कर दिया. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला भी बारिश में धुल गया जिसके बाद पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने अजीबोगरीब मांग रख दी. श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच 25वां मैच सिर्फ 4.2 ओवर के बाद रद्द कर दिया गया और भविष्य के टूर्नामेंट के लिए बेहतर योजना बनाने की मांग की.

क्या बोलीं फातिमा सना?

महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है. मैच रद्द होने के बाद उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि एकमात्र चीज जो हमारे पक्ष में नहीं गई वह मौसम था. मुझे लगता है कि ICC को विश्व कप के लिए तीन अच्छे वेन्यू की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि हम विश्व कप में खेलने के लिए चार साल इंतजार करते हैं. मुझे लगता है कि हम गेंदबाजी और फील्डिंग में बहुत अच्छे थे. लेकिन हम बल्लेबाजी में पीछे रह गए.

Add Zee News as a Preferred Source

फातिमा ने की टीम की तारीफ

उन्होंने टीम की तारीफ करते हुए कहा, 'हमने कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया. हमने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी, लेकिन दुर्भाग्य से, हम मुख्य लाइन पार नहीं कर पाए. मुझे लगता है कि टीम की सबसे कम उम्र की कप्तान के तौर पर मैंने विश्व कप से बहुत कुछ सीखा है. हमने हाल के दिनों में ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है. हमें और भी ज्यादा क्रिकेट खेलने की जरूरत है. अगले साल T20 विश्व कप आने वाला है हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए.'

ये भी पढे़ं.. 152.5 KPH रफ्तार और विदेशी पिचों पर खास.. अचानक गुमनाम हुआ भारत का ये गेंदबाज, पलक झपकते उड़ाता था गिल्लियां

केन विलियम्सन की फैन हैं फातिमा

उन्होंने कहा, 'दबाव हमेशा रहता था लेकिन मैंने हमेशा केन विलियमसन को देखा है. वह विश्व कप बहुत करीब से हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी. मैं बस शांत रहने की कोशिश कर रही हूं. जब आप हारने वाली टीम की कप्तानी कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी टीम पर विश्वास रखना होता है. उम्मीद है कि हम अपने आने वाले मैचों में अच्छा करेंगे.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

WCWC 2025

Trending news

'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
Kurnool bus fire
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
HTT 40
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
Indias first smart village
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
operation sindoor
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
ORSL Row
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब
zubeen garg death case
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब
'मेरी बहन को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए किया...' डॉक्टर की आत्महत्या पर बोला भाई
Satara Doctor Suicide
'मेरी बहन को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए किया...' डॉक्टर की आत्महत्या पर बोला भाई