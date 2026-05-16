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Hindi Newsक्रिकेटPAK क्रिकेट में भूचाल: शर्मनाक हार के बाद भिड़े मसूद-अफरीदी, ड्रेसिंग रूम में मचा बवाल; जानिए क्या-क्या हुआ?

PAK क्रिकेट में भूचाल: शर्मनाक हार के बाद भिड़े मसूद-अफरीदी, ड्रेसिंग रूम में मचा बवाल; जानिए क्या-क्या हुआ?

Pakistan Cricket Dressing Room Fight: पाकिस्तान क्रिकेट में नया बखेड़ा हो चुका है. बांग्लादेश के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी टेस्ट कप्तान शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी के बीच बवाल हो गया है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 16, 2026, 03:39 PM IST
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Pakistan Cricket Dressing Room Fight
Pakistan Cricket Dressing Room Fight

Pakistan Cricket Dressing Room Fight: पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों बांग्लादेश दौरे पर है. 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने गई शान मसूद की टीम को पहले मुकाबले में 104 रनों से शर्मनाक हार मिली. इस हार के बाद ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए हैं. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बांग्लादेश के खिलाफ मिली हार के बाद टीम के हौसले तो पस्त हुए ही हैं, साथ ही खिलाड़ियों के बीच आपसी मतभेद भी खुलकर सामने आ गए हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पहले टेस्ट में मिली हार के बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम किसी अखाड़े में तब्दील हो गया. विवाद कप्तान शान मसूद और स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के बीच तीखी बहस से शुरू हुआ था.

कैसे शुरू हुआ बवाल?

दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने 268 रनों का टारगेट दिया था. लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम महज 163 रनों पर ढेर हो गई. यह बांग्लादेश के खिलाफ उनकी लगातार तीसरी टेस्ट हार थी. मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ी इकट्ठा हुए थे. चर्चा के दौरान कप्तान शान मसूद ने सीधे तौर पर बॉलिंग यूनिट के प्रदर्शन पर नाराजगी जताई.

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ड्रेसिंग रूम में क्या-क्या हुआ?

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मसूद ने गेंदबाजों की क्लास लगाते हुए कहा, 'हम विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे तेज गेंदबाजों की स्पीड में कमी थी. गेंदबाजी में धार न होना हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है.' कप्तान का इशारा सीधे तौर पर शाहीन शाह अफरीदी की तरफ था, जिनकी गेंदबाजी की एवरेज स्पीड पिछले कुछ समय से लगातार गिर रही है.

कप्तान की यह बात शाहीन अफरीदी को नागवार गुजरी और यह बातचीत जल्द ही एक गरमागरम बहस में बदल गई. शाहीन ने पलटवार करते हुए हार का पूरा दोष बैटिंग यूनिट पर मढ़ दिया. शाहीन ने कप्तान को याद दिलाया कि पहली पारी में मजबूत स्थिति (349/5) में होने के बावजूद पूरी टीम महज 368 रनों पर सिमट गई थी, जिसके कारण गेंदबाजों को बड़ी लीड नहीं मिल सकी.

कप्तान के प्रदर्शन पर सवाल

सूत्रों के मुताबिक, शाहीन अफरीदी ने मसूद को उनके खुद के खराब प्रदर्शन का आईना भी दिखाया. शान मसूद इस मैच की दोनों पारियों में सिर्फ 9 और 2 रन ही बना सके थे. इसके अलावा, कोचिंग स्टाफ ने सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के गलत समय पर आउट होने (पहली पारी में 59 रन) को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की. इस पूरे मामले पर मसूद और रिजवान ने मीडिया में तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के हवाले से किए गए बवाल के दावे ने क्रिकेट गलियारों में सनसनी मचा दी है. इस खबर के सामने आने के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी क्रिकेट में आपसी मतभेद खुलकर सामने आए हैं.

ड्रेसिंग रूम में मचे इस बवाल और शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने दूसरे टेस्ट में बड़ा बदलाव किया है. शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है. उनकी जगह खुर्रम शहजाद को जगह मिली है.

ये भी पढ़ें: 19 बॉल में 62 रन....सबसे तेज फिफ्टी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तानी कप्तान ने रचा इतिहास

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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