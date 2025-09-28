Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट

बुमराह के खिलाफ पहली बार किसी ने किया ऐसा, पाकिस्तानी ओपनर के नाम हुआ ये अनोखा रिकॉर्ड

एशिया कप के फाइनल में भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान की पारी को 146 रन पर ही समेट दिया. जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट चटकाए. हालांकि, शुरुआती दो ओवरों में बुमराह विकेट नहीं ले पाए. इसी दौरान उनके खिलाफ पाक ओपनर साहिबजादा फरहान ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जो अब तक कोई नहीं कर पाया.

Sep 29, 2025, 03:12 AM IST
बुमराह के खिलाफ पहली बार हुआ ऐसा

भारत के खिलाफ खिताबी मुकाबले में साहिबजादा फरहान ने अर्धशतकीय पारी खेली. साहिबजादा ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह के खिलाफ छक्का लगाया. यह टी20 क्रिकेट इतिहास में बुमराह के विरुद्ध फरहान का तीसरा छक्का था. ऐसा पहली बार है जब टी20 इंटरनेशनल मैचों में बुमराह के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज ने तीन छक्के लगाए. फरहान इस फॉर्मेट में बुमराह के विरुद्ध 6 चौके भी लगा चुके हैं.

साहिबजादा फरहान vs जसप्रीत बुमराह (T20I)

साहिबजादा फरहान ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में अब तक 34 गेंदें खेली हैं, जिसमें 51 रन बनाए हैं. यह किसी भी टी20 प्रतियोगिता में बुमराह के खिलाफ किसी बल्लेबाज की ओर से बनाए गए सर्वाधिक रन हैं. बुमराह अभी तक इस फॉर्मेट में साहिबजादा फरहान को आउट नहीं कर सके हैं. जसप्रीत बुमराह इस एशिया कप में पावरप्ले के दौरान ही तीन ओवर फेंकते नजर आए हैं, जिसे कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने लंबे टूर्नामेंट के लिए जोखिम बताया. खुद बुमराह मानते हैं कि यह उनके लिए एक अलग भूमिका है.

खिताबी मैच से पहले बुमराह ने पावरप्ले में 3 ओवर गेंदबाजी को लेकर कहा था कि टीम शुरुआती ओवरों में उनका इस्तेमाल करना चाहती है. यह उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव है. उन्हें इस भूमिका को निभाने की आदत नहीं है. जब साल 2016 में वह पहली बार टीम में आए थे, तब उन्होंने ऐसा किया था. जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ पावरप्ले में दो ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 23 रन दिए. इस दौरान बुमराह कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके. हालांकि, बाद में उन्होंने शानदार वापसी की और बताया कि विश्व क्रिकेट में उनका इतना नाम क्यों है.

बुमराह का 'प्लेन क्रैश' सेलिब्रेशन

17.5 ओवरों में हारिस रऊफ का विकेट लेने के बाद शानदार वापसी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 'प्लेन क्रैश' सेलिब्रेशन भी किया. उन्होंने मुकाबले में 3.1 ओवर गेंदबाजी करते हुए 25 रन देकर 2 शिकार किए. साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ फाइनल में 38 गेंदों का सामना करते हुए 57 रन बनाए. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 5 चौके शामिल रहे. इस दौरान साहिबजादा ने फखर जमां के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर 9.4 ओवरों में 84 रन की साझेदारी की. पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवरों में 146 रन पर सिमट गई.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...

Jasprit BumrahSahibzada Farhan

