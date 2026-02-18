मैच खेलने से पहले धोने पड़े बर्तन, हॉकी कप्तान ने खोली फेडरेशन की पोल, पाकिस्तानी PM शाहबाज शरीफ ने लिया ये एक्शन

पाकिस्तान हॉकी कप्तान शकील अम्माद बट ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मिसमैनेजमेंट को लेकर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की आलोचना की है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पैट्रन-इन-चीफ भी हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मिसमैनेजमेंट पर ध्यान दिया है. पाकिस्तान हॉकी कप्तान शकील अम्माद बट ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के अस्त-व्यस्त होने के बाद नेशनल फेडरेशन की आलोचना की.

हॉकी कप्तान ने खोली फेडरेशन की पोल

शकील अम्माद बट के मुताबिक दौरे के दौरान टीम को न केवल रहने की जगह की कमी के कारण सड़कों पर भटकना पड़ा, बल्कि 'मैच खेलने से पहले बर्तन भी धोने पड़े.' PSB के डायरेक्टर-जनरल नूर उस सबाह ने मीडिया को बताया कि वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस पूरी गड़बड़ी की जांच का आदेश दिया है. सूत्रों का कहना है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मैच खेलने से पहले धोने पड़े बर्तन

शकील अम्माद बट ने आज सुबह लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उन्हें धोखा दे रहा है और 'बस बहुत हो गया.' गुस्से में बट ने पूछा, 'हम फेडरेशन के इस मौजूदा मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकते. जब खिलाड़ियों को मैच खेलने जाने से पहले किचन साफ ​​करना पड़ता है और बर्तन धोने पड़ते हैं, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं?'

एयरपोर्ट पर 13-14 घंटे इंतजार करना पड़ा

PHF को तब कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा जब सरकारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड (PSB) ने कन्फर्म किया कि उसने ऑस्ट्रेलिया में नेशनल टीम के होटल में रहने का इंतजाम करने के लिए 10 मिलियन रुपये से ज्यादा दिए थे. पाकिस्तान हॉकी टीम को कैनबरा के लिए अपनी आगे की फ्लाइट से पहले सिडनी एयरपोर्ट पर 13-14 घंटे इंतजार करना पड़ा. हालात तब और खराब हो गए जब टीम FIH प्रो लीग मैचों से पहले अपने होटल में चेक इन कर रही थी. खिलाड़ियों को बताया गया कि उनकी कोई बुकिंग नहीं है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट को कोई एडवांस पेमेंट नहीं किया गया था.