157 रन का रोमांच: पाकिस्तान ने गिरते-पड़ते जीती सीरीज, ऑस्ट्रेलिया ने लाहौर में किया सरेंडर

Pakistan vs Australia 3rd ODI: लाहौर में खेले गए रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर 2-1 से वनडे सीरीज जीत ली है. शाहीन अफरीदी और शादाब खान के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीसरी वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया है.
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Pakistan vs Australia 3rd ODI Highlights: लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए निर्णायक तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है. गुरुवार (4 जून) को मिली इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीन वनडे सीरीज (2021-22, 2024-25, और 2025-26) जीतने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है.
मैच में पाकिस्तान के कप्तान और तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने महज 30 रन देकर 3 विकेट झटके और ऑस्ट्रेलिया को 157 रनों पर समेटने में मुख्य भूमिका निभाई. इसके बाद बल्लेबाजी में शादाब खान ने नाबाद 29 रनों की धैर्यपूर्ण पारी खेलकर पाकिस्तान को 41.5 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचाया. अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम ने भी अहम पारी खेली.
Pakistan emerge victorious in Lahore to clinch the ODI series 2-1
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— ICC (@ICC) June 4, 2026
158 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम एक समय 112 रन पर 6 विकेट खोकर संकट में थी. ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर मैथ्यू कुहनेमैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बाबर आजम (40) समेत 3 विकेट लेकर मैच को रोमांचक बना दिया था. इस नाजुक मोड़ पर शादाब खान और युवा अब्दुल समद (18 नाबाद) ने जिम्मेदारी संभाली. दोनों ने सातवें विकेट के लिए 49 रनों की अटूट और मैच जिताऊ साझेदारी की, जिससे पाकिस्तान ने अपनी जीत सुनिश्चित की.
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पाकिस्तानी कप्तान शाहीन अफरीदी ने इस जीत को पूरी टीम की मेहनत का नतीजा बताया. उन्होंने कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी, लेकिन गेंदबाजों ने अपनी योजनाओं को बखूबी लागू किया. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जोश इंग्लिस ने टीम की बल्लेबाजी पर निराशा जताते हुए कहा कि वे पर्याप्त रन नहीं बना सके. हालांकि, उन्होंने अपने गेंदबाजों और फील्डिंग ग्रुप के प्रयासों की सराहना की और युवा खिलाड़ियों के लिए इसे एक बड़ा सबक बताया.
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मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही और मैच की दूसरी ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज मैट शॉर्ट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. कप्तान जोश इंग्लिस ने 65 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से समर्थन नहीं मिला. पाकिस्तान की ओर से शाहीन के अलावा अबरार अहमद (2-19) और शादाब खान (2-28) ने घातक गेंदबाजी की, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी 7 विकेट महज 38 रनों के भीतर गंवा दिए.
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