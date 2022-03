Video: बीच मैदान पर इस कदर भिड़ गए वॉर्नर और अफरीदी, इस बात को लेकर मचा बवाल!

नई दिल्ली: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच लाहौर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन मैदान पर कुछ ऐसा हुआ, जिसकी जमकर चर्चा हो रही है. ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी बीच मैदान पर एक-दूसरे से भिड़ गए और सिर्फ इतना ही नहीं ये दोनों ही क्रिकेटर इस दौरान एक-दूसरे से सट कर लगातार घूरने लगे.

बीच मैदान पर इस कदर भिड़ गए वॉर्नर-अफरीदी

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के दौरान डेविड वॉर्नर और शाहीन शाह अफरीदी के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी जब बॉलिंग कर रहे थे, तब उनकी बॉल पर डेविड वॉर्नर ने डिफेंस किया. अपना फॉलो-थ्रू पूरा करने के बाद शाहीन आफरीदी सीधा डेविड वॉर्नर (David Warner) के पास पहुंचे और दोनों एक-दूसरे के काफी करीब आ गए.

सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल

वॉर्नर को बाउंसर फेंकने के बाद अफरीदी सीधे बल्लेबाज के पास गए और उन्हें घूरने लगे, जिसके बाद वॉर्नर ने भी गेंदबाज को आंख दिखाई. दोनों एक-दूसरे को घूरने लगे और बाद में हंसी-मजाक करते हुए आगे बढ़े. लेकिन इस दौरान क्लिक हुई दोनों की तस्वीर वायरल हो गई. क्योंकि डेविड वॉर्नर छोटी हाइट के हैं और शाहीन शाह आफरीदी लंबे हैं, ऐसे में ये तस्वीर और भी दिलचस्प दिखाई पड़ रही है. मैदान के अंदाज खिलाड़ियों का यह अंदाज फैन्स को खूब भा रहा है.

What a way to conclude the day #BoysReadyHain #PAKvAUS pic.twitter.com/FafG8lkVTT

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 23, 2022