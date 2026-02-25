Babar Azam के नाम जुड़ गया ये सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड...अब टीम में जगह बचना मुश्किल, PAK की डुबो रहे लुटिया

Babar Azam: बाबर आजम ने सुपर 8 के अहम मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ क्रीज पर काफी वक्त बिताया, लेकिन जब स्ट्राइक रेट बढ़ाने की बात आई तो वह जेमी ओवरटन की एक सटीक गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. बाबर एक सीनियर खिलाड़ी हैं, उनसे टीम को तेज पारी की उम्मीद थी, जो धरी की धरी रह गई, क्योंकि बाबर का बल्ला खामोश दिखा.
Babar Azam: टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम अपनी स्लो बैटिंग को लेकर सुर्खियों में हैं. 24 फरवरी की शाम सुपर 8 के अहम मुकाबले में एक बार फिर उनका बल्ला नहीं चला. इंग्लैंड के खिलाफ वह 24 बॉल पर 2 चौकों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हो गए. इस धीमी पारी के साथ ही उनके नाम टी20 विश्व कप के इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.
बाबर आजम की धीमी पारी के चलते पाकिस्तान को 2 विकेट से हार झेलनी पड़ी. इंग्लैंड ने 8 विकेट खोकर 19.1 ओवरों में 165 रनों का टारगेट चेज कर लिया. कप्तान हैरी ब्रूक ने 51 बॉल पर 10 चौके और 4 छक्कों के दम पर 100 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को यादगार जीत के साथ सेमीफाइनल का टिकट दिलाया. इस एडिशन में इंग्लैंड ऐसी पहली टीम बन गई है, जिसने सेमीफाइनल में सबसे पहले जगह बनाई. टी20 विश्व कप के इतिहास का यह 5वां मौका है जब उसने सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया है.
दूसरी ओर पाकिस्तान सुपर-8 स्टेज में एक भी मैच नहीं जीत सका. टीम को अब क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच जीतने के साथ न्यूजीलैंड के हारने की दुआ भी करनी होगी. इंग्लैंड के खिलाफ पल्लेकेले स्टेडियम में खेले गए इस अहम मुकाबले में बाबर आजम ने मात्र 104 के स्ट्राइक रेट से 25 रन बनाए, जिसके चलते उनके नाम टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है.
बाबर आजम अब टी20 विश्व कप के इतिहास में 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सबसे कम स्ट्राइक रेट वाले बैटर बन चुके हैं. मतलब उनका स्ट्राइक रेट सबसे खराब है. यह एक शर्मनाक रिकॉर्ड है, जिसे कोई भी बैटर अपने नाम नहीं करना चाहेगा. इस लिस्ट में हफीज, संगकारा और विलियमसन जैसे बड़े नाम भी हैं, लेकिन बाबर सबसे नीचे हैं.
बाबर आजम- 111.5
मोहम्मद हफीज- 111.8
कुमार संगकारा- 112.2
केन विलियमसन- 112.5
मोहम्मद रिजवान 113
बाबर आजम की इसलिए भी जगहंसाई हो रही है, क्योंकि टी20 क्रिकेट में अब 150 प्लस का स्ट्राइक रेट भी प्रभावी नहीं माना जाता, जबकि बाबर ने 111 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो टीम के लिए फायदा पहुंचाना तो दूर उल्टा बोझ साबित हो रहे हैं. इस एडिशन में उन्हें 5 मैचों में 3 बार बैटिंग का मौका मिला. नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 15, अमेरिका के खिलाफ 46 और इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 25 रन बनाए. वह एक भी मैच में इंपैक्ट नहीं डाल पाए. यही वजह है कि उन्हें स्क्वॉड में जगह देकर पाकिस्तानी टीम ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है.
