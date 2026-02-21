PAK vs NZ Colombo Weather Report: बारिश से धुलेगा पाकिस्तान का मैच? न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले पहले मौसम ने दी टेंशन

T20 World Cup 2026 Pakistan vs New Zealand: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 के मुकाबले शनिवार (21 फरवरी) को शुरू होने वाले हैं. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 2009 के चैंपियन पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से होगा. कीवी टीम ट्रॉफी जीतने का इंतजार कर रही है. पाकिस्तान ने ग्रुप ए में 4 में से 3 मैच जीते थे. भारत के खिलाफ उसे एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड ने भी ग्रुप डी में इतने ही मैच जीते थे. उसे साउथ अफ्रीका से शिकस्त मिली थी.

पाकिस्तानी बैटिंग की होगी की परीक्षा

न्यूजीलैंड की मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की परीक्षा होनी है. मैट हेनरी, जैकब डफी और मिचेल सेंटनर जैसे धाकड़ गेंदबाज पाकिस्तान पर कहर बरपाने के लिए तैयार हैं. साहिबजादा फरहान को छोड़कर सलमान अली आगा की टीम का कोई भी बल्लेबाज निरंतर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है. फरहान ने पिछले मैच में नामीबिया के खिलाफ शतक लगाया था. सबकी नजरें एक बार फिर से अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम के ऊपर रहेंगी. बाबर इस टी20 वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर पाए हैं. वह 15, 46 और 5 का स्कोर ही बना सके हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

जनवरी 2022 से दोनों टीमें टी20 इंटरनेशनल मैचों में 24 बार एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं. हाल के आमने-सामने के मुकाबलों में न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा भारी है. उसने 13 मैच जीते हैं. पाकिस्तान ने नौ मैच अपने नाम किए हैं. ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड तो मामला बराबरी का नजर आता है. 49 मैचों मैचों में पाकिस्तान को 24 में जीत और 23 में हार मिली है. 2 मैचों में नतीजा सामने नहीं आया.

कोलंबो मौसम का अनुमान

मैच से पहले कोलंबो का मौसम एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है. अनुमान बताते हैं कि मैच से पहले और उसके दौरान बारिश होने की उम्मीद है. अगर मैदान गीला रहा तो मैच देर से शुरू हो सकता है. मैच शाम 7 बजे शुरू होने का तय समय है और तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. एक्यूवेदर के मुताबिक, स्थानीय समया के हिसाब से दोपहर 2 से 4 बजे तक बारिश होने की उम्मीद है और फिर पूरे समय बादल छाए रहेंगे.

शादाब खान को नहीं है मौसम की चिंता

मौसम के बारे में पूछे जाने पर पाकिस्तान के शादाब खान ने कहा कि यह उनके कंट्रोल से बाहर है और उन्हें इससे निपटना सीखना होगा. शादाब ने कहा, ''बारिश के बारे में मुझे लगता है कि हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर ली है. ऐसा लगता है कि हर दिन बारिश होगी, लेकिन जब हम असल में मैदान पर पहुंचते हैं, तो ऐसा हमेशा नहीं होता. हम उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते. आपको कभी नहीं पता कि एक मैच में बारिश हो सकती है और दूसरे में नहीं. इसलिए इसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है.''

बारिश हुआ तो क्या होगा?

अगर मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ अपने बाकी दो मैच जीतने होंगे. यही समीकरण न्यूजीलैंड पर भी लागू होगा. उसे भी इंग्लैंड और श्रीलंका को हर हाल में हराना होगा.