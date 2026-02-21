Advertisement
trendingNow13117465
Hindi Newsक्रिकेटPAK vs NZ Colombo Weather Report: बारिश से धुलेगा पाकिस्तान का मैच? न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले पहले मौसम ने दी टेंशन

PAK vs NZ Colombo Weather Report: बारिश से धुलेगा पाकिस्तान का मैच? न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले पहले मौसम ने दी टेंशन

T20 World Cup 2026 Pakistan vs New Zealand: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच से पहले कोलंबो का मौसम एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है. अनुमान बताते हैं कि मैच से पहले और उसके दौरान बारिश होने की उम्मीद है. अगर मैदान गीला रहा तो मैच देर से शुरू हो सकता है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 21, 2026, 12:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PAK vs NZ Colombo Weather Report: बारिश से धुलेगा पाकिस्तान का मैच? न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले पहले मौसम ने दी टेंशन

T20 World Cup 2026 Pakistan vs New Zealand: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 के मुकाबले शनिवार (21 फरवरी) को शुरू होने वाले हैं. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 2009 के चैंपियन पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से होगा. कीवी टीम ट्रॉफी जीतने का इंतजार कर रही है. पाकिस्तान ने ग्रुप ए में 4 में से 3 मैच जीते थे. भारत के खिलाफ उसे एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड ने भी ग्रुप डी में इतने ही मैच जीते थे. उसे साउथ अफ्रीका से शिकस्त मिली थी.

पाकिस्तानी बैटिंग की होगी की परीक्षा

न्यूजीलैंड की मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की परीक्षा होनी है. मैट हेनरी, जैकब डफी और मिचेल सेंटनर जैसे धाकड़ गेंदबाज पाकिस्तान पर कहर बरपाने के लिए तैयार हैं. साहिबजादा फरहान को छोड़कर सलमान अली आगा की टीम का कोई भी बल्लेबाज निरंतर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है.  फरहान ने पिछले मैच में नामीबिया के खिलाफ शतक लगाया था. सबकी नजरें एक बार फिर से अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम के ऊपर रहेंगी. बाबर इस टी20 वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर पाए हैं. वह 15, 46 और 5 का स्कोर ही बना सके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हेड टू हेड रिकॉर्ड

जनवरी 2022 से दोनों टीमें टी20 इंटरनेशनल मैचों में 24 बार एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं. हाल के आमने-सामने के मुकाबलों में न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा भारी है. उसने 13 मैच जीते हैं.  पाकिस्तान ने नौ मैच अपने नाम किए हैं. ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड तो मामला बराबरी का नजर आता है. 49 मैचों मैचों में पाकिस्तान को 24 में जीत और 23 में हार मिली है. 2 मैचों में नतीजा सामने नहीं आया.

कोलंबो मौसम का अनुमान

मैच से पहले कोलंबो का मौसम एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है. अनुमान बताते हैं कि मैच से पहले और उसके दौरान बारिश होने की उम्मीद है. अगर मैदान गीला रहा तो मैच देर से शुरू हो सकता है. मैच शाम 7 बजे शुरू होने का तय समय है और तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. एक्यूवेदर के मुताबिक, स्थानीय समया के हिसाब से दोपहर 2 से 4 बजे तक बारिश होने की उम्मीद है और फिर पूरे समय बादल छाए रहेंगे.

ये भी पढ़ें: धुआंधार जीत के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा क्यों? एडम जंपा ने बयां किया दुख

शादाब खान को नहीं है मौसम की चिंता

मौसम के बारे में पूछे जाने पर पाकिस्तान के शादाब खान ने कहा कि यह उनके कंट्रोल से बाहर है और उन्हें इससे निपटना सीखना होगा. शादाब ने कहा, ''बारिश के बारे में मुझे लगता है कि हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर ली है. ऐसा लगता है कि हर दिन बारिश होगी, लेकिन जब हम असल में मैदान पर पहुंचते हैं, तो ऐसा हमेशा नहीं होता. हम उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते. आपको कभी नहीं पता कि एक मैच में बारिश हो सकती है और दूसरे में नहीं. इसलिए इसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है.''

ये भी पढ़ें: Super 8 में बारिश की भेंट चढ़ा मुकाबला तो क्या होगा? जानिए ICC का नियम

बारिश हुआ तो क्या होगा?

अगर मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ अपने बाकी दो मैच जीतने होंगे. यही समीकरण न्यूजीलैंड पर भी लागू होगा. उसे भी इंग्लैंड और श्रीलंका को हर हाल में हराना होगा.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

T20 World CupT20 World Cup 2026Pakistan cricket team

Trending news

जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
Assam elections
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
CJI Surya Kant
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
FASTag
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
RSS chief Mohan Bhagwat
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत