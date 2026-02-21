Advertisement
फंस गया सुपर-8 का पेंच...PAK VS NZ मैच रद्द होने से किसका फायदा और किसको भारी नुकसान? समझें पूरा समीकरण

Pakistan vs New Zealand Match Washed Out: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सुपर-8 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को खाते में 1-1 अंक मिले. बड़ा सवाल ये है कि इस नतीजे से किस टीम को फायदा पहुंच सकता है और किसपर आगे मुसीबत आ सकती है? आइए विस्तार से इस दिलचस्प समीकरण को समझते हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 21, 2026, 09:56 PM IST
बारिश में धुल गया PAK vs NZ मैच (PHOTO- ICC/X)
Pakistan vs New Zealand Match Washed Out: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का रोमांच देखने के लिए बेताब फैंस को निराशा हाथ लगी है. शनिवार को कोलंबो में पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड के बीच मैच बारिश के भेंट चढ़ गया. आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. हालांकि, टॉस होते ही बारिश की एंट्री हुई और उसके बाद खेल शुरू ही नहीं हो सका. आखिरकार अंपायर ने मैच रद्द करने का फैसला किया.

किस टीम का होगा फायदा?

इस मैच के रद्द होने से दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले हैं. साथ ही अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सुपर-8 में 2-2 मुकाबले और खेलेंगे. दोनों का सामना इंग्लैंड और श्रीलंका से होगा. इस स्थिति में देखें तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए अगले दोनों मुकाबले काफी अहम है. अगर अगले मैच में जिसे जीत मिलेगी, उसको फायदा होगा और हारने वाली टीम सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो जाएगी. अगर दोनों को जीत मिलेगी तो ग्रुप में मौजूद बाकी टीमों को भारी नुकसान हो जाएगा.

आसान शब्दों में समझें

आसान शब्दों में कहें तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खाते में 1-1 अंक हैं. अब दोनों टीमें 2-2 और मुकाबले खेलेगी. वहीं, श्रीलंका और इंग्लैंड को इसका लाभ तब हो सकता है जब उनके आने वाले मैचों में बारिश का साया नहीं होगा. इस स्थिति में इंग्लैंड और श्रीलंका 2-2 मैच जीतकर आसानी से सुपर-8 में जगह बना सकते हैं. वहीं, ये मैच रद्द होने से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का समीकरण बिगड़ गया है. अब उनके लिए बाकी दोनों मैच करो या मरो वाला होगा.

क्या है सुपर-8 का नियम?

सुपर-8 में कुल 8 टीमें हैं जिन्हें दो ग्रुप मे बांटा गया है. ग्रुप-1 में भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे है. ग्रुप-2 में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड है. प्रत्येक ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी. सुपर-8 में जो टीम अपने ग्रुप को टॉप करेगी वो सेमीफाइनल में दूसरे ग्रुप के नंबर-2 पर रहने वाली टीम से खेलेगी.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

T20 World Cup 2026

Trending news

