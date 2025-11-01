रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, बाबर आजम 'चुपके' से बन गए नंबर 1, इस मामले में रचा इतिहास

Babar Azam Broke Rohit Sharma World Record: पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम इस वक्त चर्चा में हैं. लंबे समय बाद टी20 टीम में वापसी करने वाले बाबर ने रोहित शर्मा का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. पिछले कुछ वक्त से वो टी20 में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, इसके बाद भी वो एक मामले में रोहित को पछाड़कर नंबर एक बन गए. चुपके से किया गए उनके इस कमाल ने रिकॉर्डबुक हिलाकर रख दी है.

बाबर ने जो रिकॉर्ड अपने नाम किया है वो कुछ और नहीं बल्कि टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का है. जी हां, टी20 इंटरनेशनल में अब बाबर आजम लीडिंग रन स्कोरर बन गए हैं. पहले ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था, लेकिन 30 अक्टूबर की रात बाबर ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया.

A special milestone for Babar Azam in Lahore tonight pic.twitter.com/CyKvS4dg6T — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) October 31, 2025

दरअसल, इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान दौरे पर है. टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. जिसमें पाकिस्तान ने 9 विकेट से जीत दर्ज की. पहले उसने अफ्रीका को 110 रनों पर रोका फिर सिर्फ एक विकेट खोकर 13.1 ओवर में जीत हासिल कर ली. सैम अयूब ने 71 रन बनाए, बाबर आजम 11 पर नाबाद लौटे. इस सीरीज के पहले टी20 में बाबर आजम का खाता नहीं खुला था.

रोहित शर्मा का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त

टी20 में रोहित शर्मा के नाम सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड था. उन्होंने 159 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में 4231 रन बनाए थे, लेकिन बाबर आजम 9 रन बनाते ही रोहित को पीछे छोड़ने में सफल रहे. अब बाबर के नाम 4232 रन बन हो चुके हैं. सबसे ज्यादा रनों के मामले में विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 125 मैचों में 4188 रन बनाए हैं. इंग्लैंड के जोस बटलर 3869 रन के साथ चौथे और पॉल स्टर्लिंग 3710 रन बनाकर पांचवें नंबर पर हैं.

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

• बाबर आजम – 4232* रन (130 मैच)

• रोहित शर्मा – 4231 रन (159 मैच)

• विराट कोहली – 4188 रन (125 मैच)

• जोस बटलर – 3869 रन (144 मैच)

• पॉल स्टर्लिंग – 3710 रन (153 मैच)

• मार्टिन गप्टिल – 3531 रन (122 मैच)

• मोहम्मद रिजवान – 3414 रन (106 मैच)

लंबे समय साल बाद हुई थी टीम में वापसी

ये वही बाबर आजम हैं, जिन्हें टी-20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टीम से बाहर कर दिया गया था. उन्हें एशिया कप 2025 में भी जगह नहीं मिली. अब घर में हो रही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में उन्हें मौका दिया गया है.