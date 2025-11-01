Advertisement
trendingNow12983462
Hindi Newsक्रिकेट

रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, बाबर आजम 'चुपके' से बन गए नंबर 1, इस मामले में रचा इतिहास

Babar Azam Broke Rohit Sharma World Record: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने टी20 इंटरनेशनल में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने रोहित शर्मा को पछाड़कर नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा जमाया है. साउथ अफ्रीका के खइलाफ दूसरे टी20 मैच में 9 रन बनाते ही उन्होंने इतिहास रच दिया है. आइए जानते हैं क्या है ये रिकॉर्ड और क्यों खास है...

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 01, 2025, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Babar Azam, Rohit Sharma
Babar Azam, Rohit Sharma

Babar Azam Broke Rohit Sharma World Record: पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम इस वक्त चर्चा में हैं. लंबे समय बाद टी20 टीम में वापसी करने वाले बाबर ने रोहित शर्मा का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. पिछले कुछ वक्त से वो टी20 में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, इसके बाद भी वो एक मामले में रोहित को पछाड़कर नंबर एक बन गए. चुपके से किया गए उनके इस कमाल ने रिकॉर्डबुक हिलाकर रख दी है.

बाबर ने जो रिकॉर्ड अपने नाम किया है वो कुछ और नहीं बल्कि टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का है. जी हां, टी20 इंटरनेशनल में अब बाबर आजम लीडिंग रन स्कोरर बन गए हैं. पहले ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था, लेकिन 30 अक्टूबर की रात बाबर ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया.

दरअसल, इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान दौरे पर है. टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. जिसमें पाकिस्तान ने 9 विकेट से जीत दर्ज की. पहले उसने अफ्रीका को 110 रनों पर रोका फिर सिर्फ एक विकेट खोकर 13.1 ओवर में जीत हासिल कर ली. सैम अयूब ने 71 रन बनाए, बाबर आजम 11 पर नाबाद लौटे. इस सीरीज के पहले टी20 में बाबर आजम का खाता नहीं खुला था.

रोहित शर्मा का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त

टी20 में रोहित शर्मा के नाम सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड था. उन्होंने 159 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में 4231 रन बनाए थे, लेकिन बाबर आजम 9 रन बनाते ही रोहित को पीछे छोड़ने में सफल रहे. अब बाबर के नाम 4232 रन बन हो चुके हैं. सबसे ज्यादा रनों के मामले में विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 125 मैचों में 4188 रन बनाए हैं. इंग्लैंड के जोस बटलर 3869 रन के साथ चौथे और पॉल स्टर्लिंग 3710 रन बनाकर पांचवें नंबर पर हैं.

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

बाबर आजम – 4232* रन (130 मैच)

रोहित शर्मा – 4231 रन (159 मैच)

विराट कोहली – 4188 रन (125 मैच)

जोस बटलर – 3869 रन (144 मैच)

पॉल स्टर्लिंग – 3710 रन (153 मैच)

मार्टिन गप्टिल – 3531 रन (122 मैच)

मोहम्मद रिजवान – 3414 रन (106 मैच)

लंबे समय साल बाद हुई थी टीम में वापसी

ये वही बाबर आजम हैं, जिन्हें टी-20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टीम से बाहर कर दिया गया था. उन्हें एशिया कप 2025 में भी जगह नहीं मिली. अब घर में हो रही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में उन्हें मौका दिया गया है.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Babar AzamRohit Sharma

Trending news

बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
LPG Cylinder
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
Weather
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Ramdarash Mishra
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
DNA
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
Telangana
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
white hair
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
AIIMS
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
Powai hostage case
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
Arvind Kejriwal
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल