केशव महाराज की 'फिरकी' में फंसा पाकिस्तान; बलखाती गेंदों के आगे नाचे बल्लेबाज, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Keshav Maharaj: भारतीय मूल के स्टार स्पिनर केशव महाराज ने एक बार फिर पाकिस्तान की धरती पर अपने स्पिन का जलवा बिखेरा है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट मैच में केशव महाराज ने 7 विकेट झटककर पाकिस्तान की टीम को तहस नहस कर दिया, उनके शानदार खेल के बदौलत पाकिस्तान पहली पारी में 333 रनों पर ऑल आउट हो गई.

पाकिस्तान ने पहली पारी में 259/5 रन बना लिए थे, दूसरे दिन दोनों टीमें एक जैसी स्थिति में दिख रही थी, हालांकि इसके बाद केशव महराज की स्पिन का जादू चलने लगा, दिन की शुरुआत में सलमान आगा और सऊद शकील ने थोड़ी अच्छी साझेदारी की, इसके बाद केशव के जाल में टीम ऐसी फंसी कि पटरी से उतर गई. उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में तीन बार 7 या उससे अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया. महाराज ने 102 रन देकर 7 विकेट हासिल किए, जो किसी भी पाकिस्तानी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इससे पहले ये रिकॉर्ड पॉल एडम्स के नाम था, जिन्होंने 2003 में लाहौर टेस्ट में 7/128 का आंकड़ा हासिल किया था.

केशव ने बनाया रिकॅार्ड

इसके अलावा बता दें कि महाराज अब WTCमें तीन बार 7 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज बन गए हैं. महाराज ने भारत के आर अश्विन, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और पाकिस्तान के नोमान अली जैसे गेंदबाजों को पीछे छोड़ दिया है. साथ ही साथ स्टार स्पिनर एशिया में 50 विकेट लेने वाले तीसरे साउथ अफ्रीकी गेंदबाज और पहले स्पिनर बन गए हैं.

लिस्ट में शामिल हैं ये गेंदबाज

इस लिस्ट में पहले स्थान पर केशव महाराज हैं जिन्होंने 3 बार 7 या उससे ज्यादा विकेट लिया है, इसके अलावा आर अश्विन ने 2 बार ऐसा कारनामा किया है. मैट हेनरी ने भी दो बार ऐसा किया है. जबकि नोमान अली ने बार ऐसा किया और साजिद खान ने भी दो बार ये कीर्तिमान रचाया है.