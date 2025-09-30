Advertisement
भारत से हारते ही पाकिस्तान में मची खलबली... सैम अयूब OUT, बाबर आजम की वापसी, देखें स्क्वॉड

Pakistan vs South Africa Test Series: एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ मिली हार ने पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल मचा दिया है. कड़ी आलोचनाओं के बीद चयनकर्ताओं ने बड़ा फैसला लिया है. ओपनर बल्लेबाज सैम अयूब के लिए यह टूर्नामेंट भूलने वाला रहा है. टी20 में खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें टेस्ट टीम से हटा दिया गया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 30, 2025, 03:00 PM IST
Pakistan vs South Africa Test Series: एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ मिली हार ने पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल मचा दिया है. कड़ी आलोचनाओं के बीद चयनकर्ताओं ने बड़ा फैसला लिया है. ओपनर बल्लेबाज सैम अयूब के लिए यह टूर्नामेंट भूलने वाला रहा है. टी20 में खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें टेस्ट टीम से हटा दिया गया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए उनका चयन नहीं हुआ है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है.

एशिया कप में बुरी तरह फेल

सैम अयूब ने एशिया कप में 7 मैच खेले और इस दौरान 4 बार वह शून्य पर आउट हुए. उनका उच्चतम स्कोर 21 रन रहा. पूरे टूर्नामेंट में अयूब की बल्लेबाजी के लिए उनकी आलोचना हुई और पाकिस्तान को शीर्ष क्रम में संयोजन बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा. हालांकि, ऑलराउंडर ने अपने गेंदबाजी प्रदर्शन से बल्ले से अपने खराब प्रदर्शन की कुछ हद तक भरपाई की. सईम ने टूर्नामेंट में आठ विकेट लिए और वह काफी किफायती भी रहे.

सैम अयूब का टेस्ट करियर

पिछली बार जब सैम अयूब ने टेस्ट मैच खेला था, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नए साल के मैच के 7वें ओवर में उनका टखना मुड़ गया था. उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा था और उन्होंने मैच में आगे हिस्सा नहीं लिया था. इसके बाद सैम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी और वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज से बाहर रहे. सैम अयूब ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था और तब से 8 मैच खेले हैं. उन्होंने 26 की औसत से 364 रन बनाए हैं.

बाबर आजम का सेलेक्शन

टेस्ट टीम में अनुभवी बाबर आजम का सेलेक्शन हुआ है. विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी मोहम्मद रिजवान के हाथों में ही है. पाकिस्तान विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलेगा. मेजबानों ने अपनी टीम में तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों को नामित किया है: आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नजीर. पहला टेस्ट मैच लाहौर में खेला जाएगा, जबकि दूसरा रावलपिंडी में आयोजित होगा. दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद तीन T20 और इतने ही वनडे खेले जाएंगे.

साउथ अफ्रीका टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम

शान मसूद (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमाम उल हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), नोमान अली, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी.

