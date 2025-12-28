PAK क्रिकेट में नया भूचाल! T20 टीम से एक साथ 3 स्टार बाहर...27 साल के ऑलराउंडर ने अचानक मारी एंट्री

Pakistan T20I squad: इन दिनों सभी टीमें अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी में जुटी हैं. टीम इंडिया जहां अगले साल अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खेलेगी तो वहीं पाकिस्तान को श्रीलंका में जाकर 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलना है. इस सीरीज के लिए 28 दिसंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम का ऐलान कर दिया है. यह सीरीज 7 जनवरी से दांबुला में शुरू होगी. टीम में कई चौंकाने वाले फैसले देखने को मिले हैं.

श्रीलंका के खिलाफ होने वाली इस सीरीज के लिए बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को टीम में शामिल नहीं किया गया है. ये तीनों खिलाड़ी इस समय ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) में खेल रहे हैं. माना जा रहा है कि विदेशी लीग में व्यस्तता के कारण इन्हें श्रीलंका दौरे के लिए नहीं चुना गया है. गौर करने वाली बात ये रही कि टी20 टीम में 27 साल के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान की एंट्री हुई है. शादाब भी फिलहाल BBL में खेल रहे हैं. ऐसे में फैंस के मन में यही सवाल है कि जब शादाब भी बीबीएल में व्यस्त हैं तो सिर्फ उन्हें ही क्यों चुना गया, बाकि बाबर, शाहीन और रऊफ को क्यों नहीं.

सर्जरी के बाद टीम में लौटे शादाब

27 साल के ऑलराउंडर शादाब खान ने इसी साल यानी 2025 की शुरुआत में कंधे की सर्जरी करवाई थी. जिसके बाद उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सफल रिहैब किया. वो इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में सिडनी थंडर की ओर से बिग बैश लीग 2025-26 खेल रहे हैं. अच्छी फिटनेस और प्रदर्शन को देखते हुए PCB ने उन्हें फिर से टी20 टीम में शामिल किया है. अब देखना होगा कि वो श्रीलंका के खिलाफ नेशनल टीम के लिए किस तरह का प्रदर्शन करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बाबर आजम-शाहीन के हाल बेहाल

बाबर आजम को श्रीलंका दौरे पर टी20 टीम में जगह नहीं मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है. ये सवाल इसलिए भी हैं कि उनका हालिया टी20 फॉर्म काफी निराशाजनक रहा है. वह बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स की ओर से खेल रहे हैं, लेकिन चार मैचों में वह सिर्फ 71 रन ही बना सके हैं. उनका स्ट्राइक रेट भी 110.1 रहा है, जो टी20 क्रिकेट के लिहाज से कमजोर माना जाता है. साल 2025 में टी20 इंटरनेशनल में भी बाबर का प्रदर्शन औसत रहा था. इसी वजह से उन्हें एशिया कप की टीम से भी बाहर रखा गया था.

वहीं तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी भी इस समय बिग बैश लीग में ब्रिसबेन हीट के लिए खेल रहे हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन भी खास नहीं रहा है. उन्होंने अब तक सिर्फ 2 विकेट लिए हैं और उनका औसत व इकॉनमी दोनों ही काफी खराब रहे हैं. फैंस को डाउट में हैं कि कहीं खराब प्रदर्शन के चलते तो इन दोनों को टीम से बाहर नहीं रखा गया है.

श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की टी20 टीम इस प्रकार है

सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर), उस्मान तारीक.

ये भी पढ़ें: