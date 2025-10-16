Advertisement
trendingNow12963456
Hindi Newsक्रिकेट

पाकिस्तान की डूबी लुटिया... बारिश में बही जीत की उम्मीद, 4 मैच के बाद भी नहीं खुला खाता

PAK W vs ENG W: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान का हाल बेहाल नजर आया. अब महिला वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान की लुटिया डूबी दिख रही है. 4 मैच हो चुके हैं और पाकिस्तान की जीत का खाता अभी तक नहीं खुला है. इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को जीत की उम्मीद थी तो बारिश में उम्मीदें बह गईं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 16, 2025, 12:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PAK W vs ENG W
PAK W vs ENG W

PAK W vs ENG W: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान का हाल बेहाल नजर आया. अब महिला वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान की लुटिया डूबी दिख रही है. 4 मैच हो चुके हैं और पाकिस्तान की जीत का खाता अभी तक नहीं खुला है. इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को जीत की उम्मीद थी तो बारिश में उम्मीदें बह गईं. मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया. 31-31 ओवर के मैच में इंग्लैंड पर पाकिस्तान ने शिकंजा कस लिया था, लेकिन बारिश इंग्लिश टीम के लिए वरदान साबित हुई. 

भारत से मिली हार

पाकिस्तान को सबसे पहले बांग्लादेश की टीम ने रौंदा. इसके बाद टीम इंडिया से मुकाबला हुआ तो भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा. अगले मैच में विजयरथ पर सवार कंगारू टीम से पाकिस्तान का सामना हुआ तो एक बार फिर एकतरफा हार मिली. पाकिस्तान को यहां 107 रन से मैच गंवाना पड़ा. चौथे मैच में पाकिस्तान को जीत की उम्मीद थी क्योंकि 31 ओवर में इंग्लिश टीम ने बोर्ड पर महज 133 रन लगा पाए थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान ने जीता था टॉस

पाकिस्तान ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था. इंग्लिश टीम बारिश में परेशान दिखी. पाकिस्तान की तरफ से फातिमा सना ने 4 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी. वहीं, सादिया इकबाल ने भी 2 विकेट अपने नाम किए. इंग्लैंड की चार्लिन डीन ने अंत में 33 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया. 

पाकिस्तान की शानदार शुरुआत

पाकिस्तान ने बॉलिंग के बाद बल्लेबाजी से भी शानदार शुरुआत कर दी थी. पाकिस्तान की टीम ने बिना विकेट खोए ही 34 रन बना दिए थे और महज 40 गेंदो का सामना किया था. लेकिन बारिश बीच में रोड़ा बन गई जिसके चलते मैच रद्द हुआ और दोनों टीमों को 1-1 पाइंट नसीब हुआ. पाइंट्स टेबल में पाकिस्तान की टीम सबसे नीचे पहुंच चुकी है और अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश में है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

WCWC 2025

Trending news

अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
DNA
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
Ashley Telles
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
Death Penalty
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
Durgapur Rape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
Supreme Court News
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
Light Weight Modular Missile System
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
Punjab news in hindi
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
Gaganyaan
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान