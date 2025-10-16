पाकिस्तान की डूबी लुटिया... बारिश में बही जीत की उम्मीद, 4 मैच के बाद भी नहीं खुला खाता

PAK W vs ENG W: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान का हाल बेहाल नजर आया. अब महिला वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान की लुटिया डूबी दिख रही है. 4 मैच हो चुके हैं और पाकिस्तान की जीत का खाता अभी तक नहीं खुला है. इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को जीत की उम्मीद थी तो बारिश में उम्मीदें बह गईं. मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया. 31-31 ओवर के मैच में इंग्लैंड पर पाकिस्तान ने शिकंजा कस लिया था, लेकिन बारिश इंग्लिश टीम के लिए वरदान साबित हुई.

भारत से मिली हार

पाकिस्तान को सबसे पहले बांग्लादेश की टीम ने रौंदा. इसके बाद टीम इंडिया से मुकाबला हुआ तो भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा. अगले मैच में विजयरथ पर सवार कंगारू टीम से पाकिस्तान का सामना हुआ तो एक बार फिर एकतरफा हार मिली. पाकिस्तान को यहां 107 रन से मैच गंवाना पड़ा. चौथे मैच में पाकिस्तान को जीत की उम्मीद थी क्योंकि 31 ओवर में इंग्लिश टीम ने बोर्ड पर महज 133 रन लगा पाए थे.

पाकिस्तान ने जीता था टॉस

पाकिस्तान ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था. इंग्लिश टीम बारिश में परेशान दिखी. पाकिस्तान की तरफ से फातिमा सना ने 4 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी. वहीं, सादिया इकबाल ने भी 2 विकेट अपने नाम किए. इंग्लैंड की चार्लिन डीन ने अंत में 33 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया.

पाकिस्तान की शानदार शुरुआत

पाकिस्तान ने बॉलिंग के बाद बल्लेबाजी से भी शानदार शुरुआत कर दी थी. पाकिस्तान की टीम ने बिना विकेट खोए ही 34 रन बना दिए थे और महज 40 गेंदो का सामना किया था. लेकिन बारिश बीच में रोड़ा बन गई जिसके चलते मैच रद्द हुआ और दोनों टीमों को 1-1 पाइंट नसीब हुआ. पाइंट्स टेबल में पाकिस्तान की टीम सबसे नीचे पहुंच चुकी है और अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश में है.