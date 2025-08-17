'इस टीम में भारत को हराने का दम...', स्क्वॉड का ऐलान होते ही सपने देखने लगा पाकिस्तान! आकिब जावेद का बयान

पाकिस्तान ने आगामी एशिया कप के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली है. सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान टी20 फॉर्मेट में होने वाले यह एशिया कप टूर्नामेंट खेलेगी. टीम के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान टूर्नामेंट में भारत को हारने के सपने देखने लगा है. टीम के हाई-परफॉर्मेंस डायरेक्टर आकिब जावेद ने एक बयान में कहा, 'यह टीम भारत को हारने का दम रखती है.'

बाबर-रिजवान की छुट्टी

पाकिस्तान ने शारजाह में होने वाली आगामी त्रिकोणीय टी20 सीरीज और यूएई में होने वाले एशिया कप 2025 के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए अनुभवी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में जगह नहीं दी गई. सलमान अली आगा की अगुवाई वाली इस टीम में सेलेक्टर्स ने सैम अयूब, साहिबजादा फरहान और फखर जमान जैसे आक्रामक बल्लेबाजों को प्राथमिकता दी.

'इस टीम में भारत को हराने का दम...'

बाबर और रिजवान को टीम में न चुने जाने की खबर सुर्खियों में रही, लेकिन हाई-परफॉर्मेंस डायरेक्टर आकिब जावेद ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान अपने पूर्व बल्लेबाजों के बिना भी अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम है. टीम की घोषणा के दौरान जावेद ने चुनौती भरे लहजे में कहा, 'यह टीम एशिया कप में भारत को हराने की क्षमता रखती है. आपको पसंद हो या न हो, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला है. हर खिलाड़ी यह जानता है.' जावेद ने टीम के संतुलन और तैयारी पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा, 'हमारी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है. हर कोई तैयार है. दोनों देशों की स्थिति सभी जानते हैं, लेकिन हमें उन पर अतिरिक्त दबाव डालने की जरूरत नहीं है.'

14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

भारतीय टीम 9 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस आगामी टूर्नामेंट में 10 सितंबर को अपने अभियान की शुरुआत करेगी. भारत का पहला मुकाबला यूएई से होगा. इसके बाद भारत की टक्कर चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 14 सितंबर को है. दोनों ही टीमें ग्रुप-ए में हैं. इस मुकाबले के क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, पहलगाम आतंकी हमले और भारत के जवाबी ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया. कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले एशिया कप मैच से बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं.

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम

सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.