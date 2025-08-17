'इस टीम में भारत को हराने का दम...', स्क्वॉड का ऐलान होते ही सपने देखने लगा पाकिस्तान! आकिब जावेद का बयान
Advertisement
trendingNow12885480
Hindi Newsक्रिकेट

'इस टीम में भारत को हराने का दम...', स्क्वॉड का ऐलान होते ही सपने देखने लगा पाकिस्तान! आकिब जावेद का बयान

पाकिस्तान ने आगामी एशिया कप के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली है. सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान टी20 फॉर्मेट में होने वाले यह एशिया कप टूर्नामेंट खेलेगी. टीम के ऐलान के साथ ही हाई-परफॉर्मेंस डायरेक्टर आकिब जावेद ने बयान दिया कि यह टीम भारत को हारने का दम रखती है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'इस टीम में भारत को हराने का दम...', स्क्वॉड का ऐलान होते ही सपने देखने लगा पाकिस्तान! आकिब जावेद का बयान

पाकिस्तान ने आगामी एशिया कप के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली है. सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान टी20 फॉर्मेट में होने वाले यह एशिया कप टूर्नामेंट खेलेगी. टीम के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान टूर्नामेंट में भारत को हारने के सपने देखने लगा है. टीम के हाई-परफॉर्मेंस डायरेक्टर आकिब जावेद ने एक बयान में कहा, 'यह टीम भारत को हारने का दम रखती है.'

बाबर-रिजवान की छुट्टी

पाकिस्तान ने शारजाह में होने वाली आगामी त्रिकोणीय टी20 सीरीज और यूएई में होने वाले एशिया कप 2025 के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए अनुभवी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में जगह नहीं दी गई. सलमान अली आगा की अगुवाई वाली इस टीम में सेलेक्टर्स ने सैम अयूब, साहिबजादा फरहान और फखर जमान जैसे आक्रामक बल्लेबाजों को प्राथमिकता दी.

ये भी पढ़ें: 150 गेंदों में 248 रन... तबाही के वो तीन घंटे, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज का 'वनडे मैच' में कोहराम; गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख!

'इस टीम में भारत को हराने का दम...'

बाबर और रिजवान को टीम में न चुने जाने की खबर सुर्खियों में रही, लेकिन हाई-परफॉर्मेंस डायरेक्टर आकिब जावेद ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान अपने पूर्व बल्लेबाजों के बिना भी अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम है. टीम की घोषणा के दौरान जावेद ने चुनौती भरे लहजे में कहा, 'यह टीम एशिया कप में भारत को हराने की क्षमता रखती है. आपको पसंद हो या न हो, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला है. हर खिलाड़ी यह जानता है.' जावेद ने टीम के संतुलन और तैयारी पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा, 'हमारी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है. हर कोई तैयार है. दोनों देशों की स्थिति सभी जानते हैं, लेकिन हमें उन पर अतिरिक्त दबाव डालने की जरूरत नहीं है.'

14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

भारतीय टीम 9 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस आगामी टूर्नामेंट में 10 सितंबर को अपने अभियान की शुरुआत करेगी. भारत का पहला मुकाबला यूएई से होगा. इसके बाद भारत की टक्कर चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 14 सितंबर को है. दोनों ही टीमें ग्रुप-ए में हैं. इस मुकाबले के क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, पहलगाम आतंकी हमले और भारत के जवाबी ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया. कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले एशिया कप मैच से बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: सारा तेंदुलकर ने होने वाली भाभी संग जमकर की मस्ती, अर्जुन तेंदुलकर की सगाई से पहले का वीडियो वायरल

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम 

सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Asia Cup SquadPakistan Squad Asia Cup

Trending news

NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
2025 bihar election
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
History Of Nehru Family
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
Aaj ki Taza Khabar: 18 अगस्त तक बंद रहेंगे जम्मू संभाग के स्कूल, मौसम को देखते हुए लिया गया फैसला
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: 18 अगस्त तक बंद रहेंगे जम्मू संभाग के स्कूल, मौसम को देखते हुए लिया गया फैसला
;