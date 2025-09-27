Advertisement
IND vs PAK: 'खुली छूट..' 2 हार के बाद पाकिस्तान तैयार, फाइनल से पहले भर दी हुंकार

Sep 27, 2025, 09:06 PM IST
India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में महाजंग के लिए एक बार फिर मंच तैयार हो चुका है. भारत ने दो बार पाकिस्तान को पटखनी दी, लेकिन सलमान एंड कंपनी ने वापसी कर फाइनल का टिकट कटवा ही लिया है. महामुकाबले से पहले पाकिस्तान के कप्तान ने दो हार के बाद हुंकार भर दी है. पहले लीग स्टेज में पाकिस्तान को भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद सुपर-4 में भी टीम इडिया ने धूल चटा दी.

अभिषेक शर्मा बने रोड़ा

पाकिस्तान के सामने टीम इंडिया के विस्फोटक युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रोड़ा बने हुए हैं. पहले लीग स्टेज में अभिषेक ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धोया. वहीं, सुपर-4 में तूफानी फिफ्टी से पाकिस्तान से जीत छीन ली. पाकिस्तान टीम को फाइनल में मुकाबला जीतने के लिए पहले अभिषेक शर्मा का तोड़ निकालना होगा जो इस टूर्नामेंट के रिकॉर्डधारी बन चुके हैं. 

क्या बोले कप्तान?

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने पाकिस्तान के फाइनल में उतरने से पहले भारत को चेतावनी दे दी है. उन्होंने कहा, 'मैं आक्रामक रुख अपनाता रहूंगा. मैं फाइनल के लिए टीम को खुली छूट दूंगा और खिलाड़ियों का समर्थन करूँगा.' टीम इंडिया भी फाइनल में पाकिस्तान को हलके में लेना नहीं चाहेगी. पाकिस्तान ने सुपर-4 में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम को बुरी तरह धोया है. 

ये भी पढे़ं.. WPAC 2025: पहले ही दिन आया गोल्ड मेडल... शैलेश कुमार ने हाई जंप में रचा इतिहास, तोड़ा ये रिकॉर्ड

शाहीन-रऊफ की धमाकेदार गेंदबाजी

पिछले मैच की बात करें तो शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ धमाकेदार गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने पिछले मैच में 3-3 विकेट अपने नाम किए और टीम को जीत दिलाई थी. वहीं, दूसरी तरफ सूर्या एंड कंपनी ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है. देखना दिलचस्प होगा कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 की तरह ही क्या एक बार फिर टीम इंडिया अजेय रहते हुए खिताबी जीत दर्ज करती है. पाकिस्तान से भारत का एशिया कप के इतिहास के फाइनल में पहली बार सामना हो रहा है.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया.

Ind vs Pak Final

;