45 इंटरनेशनल मैच खेलकर खत्म हुआ इस खिलाड़ी का करियर, अचानक संन्यास का कर दिया ऐलान

पाकिस्तान की तेज गेंदबाज ऐमन अनवर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. जनवरी 2010 में PCB नेशनल U19 महिला चैंपियनशिप में कराची U19 के लिए खेलने के बाद, ऐमन अनवर ने पाकिस्तान के लिए जुलाई 2016 और फरवरी 2023 के बीच आठ वनडे और 37 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. ऐमन अनवर ने 2016 में साउथेम्प्टन में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की महिला टीम के लिए अपना 37वां T20I मैच और 2017 में कोलंबो में बांग्लादेश के खिलाफ अपना 76वां वनडे मैच खेला.
पाकिस्तान के लिए अपने 45 मैचों के करियर में उन्होंने चार वनडे और 29 T20I विकेट लिए. ऐमन अनवर 2018, 2020 और 2022-23 में ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की महिला टीम का हिस्सा थीं और उन्होंने न्यूजीलैंड में ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में भी खेला था. हाल ही में ऐमन अनवर ने ब्रॉडकास्टर के तौर पर काम किया है और सोमवार को उन्होंने इस साल जनवरी में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, नेशनल महिला U19 टूर्नामेंट में मैच रेफरी के तौर पर अपना डेब्यू किया.
ऐमन अनवर ने जुलाई 2016 में साउथेम्प्टन में इंग्लैंड के खिलाफ अपना T20I डेब्यू किया था और वह T20I कैप हासिल करने वाली पाकिस्तान की 37वीं महिला खिलाड़ी बनीं. ऐमन अनवर ने फरवरी 2017 में कोलंबो में बांग्लादेश के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया और 50-ओवर के फॉर्मेट में चार विकेट लिए. T20I में ऐमन अनवर ने 29 विकेट लिए और पाकिस्तान के लिए अपने 45 मैचों के करियर में सभी फॉर्मेट मिलाकर कुल 33 इंटरनेशनल विकेट लिए.
घरेलू क्रिकेट में ऐमन अनवर के प्रदर्शन के बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें वापस बुलाया, जिसके बाद 2020 T20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी नेशनल टीम में वापसी हुई. PCB ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया था. इंटरनेशनल क्रिकेट से हटने के बाद, ऐमन अनवर ब्रॉडकास्टिंग के जरिए खेल से जुड़ी रहीं और अब एक अधिकारी के तौर पर एक नया अध्याय शुरू किया है. इस साल जनवरी में अपना मैच-रेफरी इंडक्शन कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, उन्होंने सोमवार को चल रहे नेशनल महिला U19 टूर्नामेंट में मैच रेफरी के तौर पर डेब्यू किया. ऐमन अनवर का इंटरनेशनल करियर लगभग सात साल का रहा, जिसके दौरान वह पाकिस्तान महिला क्रिकेट के कई अहम पड़ावों का हिस्सा रहीं और देश की कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के साथ खेलीं.