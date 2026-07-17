डोपिंग में फंसा पाकिस्तानी क्रिकेटर, ICC ने लगाया बैन, जानिए कौन सा ड्रग लिया था?

Mohammad Nawaz Doping Ban: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है. पाकिस्तानी टीम के स्टार स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने उन्हें एंटी-डोपिंग कोड का उल्लंघन करने का दोषी पाया है. इस जुर्म में नवाज पर 3 महीने का कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया. 17 जुलाई को ICC ने एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी कर इस बड़े एक्शन की जानकारी दी है. ICC ने यह भी बताया है कि अगर नवाज रिहैबिलिटेशन पूरा करने में सफल होते हैं, तो यह सजा घटकर एक महीने रह जाएगी.
मोहम्मद नवाज टी20 विश्व कप 2026 खेले थे, जो भारत और श्रीलंका में हुआ था. वह पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग इलेवन का अहम हिस्सा थे. 7 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच मुकाबला खेला गया था. मैच खत्म होने के बाद नियमों के मुताबिक नवाज का रैंडम डोप टेस्ट हुआ. उनके यूरिन सैंपल में प्रतिबंधित पदार्थ कार्बॉक्सी-टीएचसी (Carboxy-THC) पाया गया था. यह ड्रग ICC के नियमों के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है.
जब कोई व्यक्ति कैनाबिस यानी गांजा का सेवन करता है, तो शरीर THC को तोड़कर Carboxy-THC में बदल देता है. यही कारण है कि यूरिन टेस्ट में अक्सर Carboxy-THC की जांच की जाती है, क्योंकि यह शरीर में THC के सेवन का संकेत देता है. THC गांजे में पाया जाने वाला मुख्य केमिकल होता है. यही वह केमिकल है, जो इंसान को 'नशा' या 'हाई' महसूस कराता है. लेकिन जैसे ही यह केमिकल शरीर के अंदर जाता है, लीवर (Liver) इसे तेजी से तोड़ना और बदलना शुरू कर देता है. कुछ ही घंटों में असली THC शरीर से गायब हो जाता है, लेकिन वह पीछे अपना एक अवशेष (बाय-प्रोडक्ट) छोड़ जाता है, जिसे कार्बॉक्सी-टीएचसी (Carboxy-THC) कहा जाता है.
32 साल के पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज ने ICC के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. हालांकि, उन्होंने सफाई में कहा कि उन्होंने इस पदार्थ का सेवन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले किया था. उनका इरादा मैदान पर अपना प्रदर्शन बढ़ाना नहीं था.
जुर्म कबूलने के बाद भी नवाज को ICC ने कड़ी सजा दी है. नवाज पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा है, जिसकी शुरुआत 1 मई 2026 से मानी गई है, क्योंकि वह तभी से अस्थायी निलंबन पर चल रहे थे. नीदरलैंड के खिलाफ मैच (7 फरवरी) से लेकर 1 मई तक नवाज ने जितने भी मैच खेले, वे सभी इतिहास से मिटा दिए गए हैं. इन मैचों में नवाज के बनाए सभी रन, लिए गए कैच और झटके गए विकेट पूरी तरह से रद्द कर दिए गए हैं. मतलब यह कि इस अवधि के दौरान नवाज के प्रदर्शन को आधिकारिक रिकॉर्ड में मान्यता नहीं मिलेगी.
अब मोहम्मद नवाज ICC के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के नियम का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ICC के डोपिंग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम (सुधार प्रक्रिया) में शामिल होने का फैसला किया है. उनके इस कदम को देखते हुए ICC ने ढाई महीने बाद ही उनके बैन में थोड़ी ढील दे दी है. हालांकि, मैदान पर पूरी तरह वापसी करने के लिए उन्हें इस सुधार कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा, जिसके बाद ही उन्हें बची हुई सजा से स्थायी राहत मिलेगी.
दरअसल, ICC का नियम यह कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी किसी नशीले पदार्थ (ड्रग्स) के टेस्ट में पकड़ा जाता है और वह अपनी गलती मान लेता है, तो उसे सुधार का एक मौका दिया जाता है. इसके लिए खिलाड़ी को ICC के 'पुनर्वास कार्यक्रम' (Rehabilitation Program) यानी सुधार प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है. अगर खिलाड़ी इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, तो उसकी सजा (बैन) कम कर दी जाती है.