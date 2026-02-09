Advertisement
trendingNow13103671
Hindi Newsक्रिकेटबांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बनाया नया प्लान, ICC से कर दी ऐसी डिमांड, जिसपर बवाल मचना तय!

बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बनाया नया प्लान, ICC से कर दी ऐसी डिमांड, जिसपर बवाल मचना तय!

Pakistan Demands to ICC: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. पाकिस्तान ने पहले ये फैसला किया था कि वो मेगा इवेंट में हिस्सा तो लेगा, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगा, लेकिन अब PCB झुकने को तैयार है. हालांकि, मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के साथ मिलकर ऐसा प्लान बनाया है, जिसपर बवाल मचना तय है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 09, 2026, 06:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बनाया नया प्लान, ICC से कर दी ऐसी डिमांड, जिसपर बवाल मचना तय!

Pakistan Demands to ICC: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. पाकिस्तान ने पहले ये फैसला किया था कि वो मेगा इवेंट में हिस्सा तो लेगा, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगा, लेकिन अब PCB झुकने को तैयार है. हालांकि, मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के साथ मिलकर ऐसा प्लान बनाया है, जिसपर बवाल मचना तय है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड ने ICC से ये डिमांड की है कि भारत दोनों देशों के साथ ट्राई सीरीज खेले. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं? इसपर से जल्द पर्दा उठ सकता है. क्रीजबज की रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी से लाहौर में हुई मीटिंग के बाद पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान पर उतर सकता है.

भारत के साथ ट्राई सीरीज खेलने की मांग

Add Zee News as a Preferred Source

क्रिकबज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने कई शर्तें रखी, जिसमें से एक ये भी है कि PCB चाहता है कि बीसीसीआई भारत,पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ट्राई सीरीज खेलने के लिए हरी झंडी दिखा दे. बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ये साफ कर दिया था कि टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगी, हालांकि आईसीसी टूर्नामेंट में दोनों टीमों का आमना-सामना होगा.

ICC ने ठुकरा दी PCB की मांग?

क्रिकबज के अनुसार, आईसीसी ने हालांकि इस डिमांड को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसे निर्णय पूरी तरह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. इससे पहले, मीडिया रिपोर्टों में बताया गया था कि पीसीबी ने भारत के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट को फिर से शुरू करने का मुद्दा उठाया था. हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीसी ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ये मांगें नहीं रख सकता और उससे दिसंबर 2024 में हस्ताक्षरित सदस्य भागीदारी समझौते (एमपीए) की शर्तों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

दलित नेताओं पर कांग्रेस के बयानों के खिलाफ नाराजगी, AAP का चंडीगढ़ में हल्ला बोल
Punjab
दलित नेताओं पर कांग्रेस के बयानों के खिलाफ नाराजगी, AAP का चंडीगढ़ में हल्ला बोल
बंगाल में SIR की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे; SC की तल्ख टिप्पणी
West Bengal SIR
बंगाल में SIR की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे; SC की तल्ख टिप्पणी
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
cyber fraud
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
क्या है संविधान का आर्टिकल 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है
Lok Sabha Speaker Removal Process
क्या है संविधान का आर्टिकल 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM Mamta
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
Assam CM Himanta Biswa Sarma
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
umarkhed maharashtra school
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
तरनतारन में इश्क का खूनी अंजाम; कॉलेज में लड़के ने लड़की को मारी गोली, फिर कर लिया..
Tarn Taran
तरनतारन में इश्क का खूनी अंजाम; कॉलेज में लड़के ने लड़की को मारी गोली, फिर कर लिया..
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
mohan bhagwat news
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
Pariksha Pe Charcha 2026
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा