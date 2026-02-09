बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बनाया नया प्लान, ICC से कर दी ऐसी डिमांड, जिसपर बवाल मचना तय!

Pakistan Demands to ICC: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. पाकिस्तान ने पहले ये फैसला किया था कि वो मेगा इवेंट में हिस्सा तो लेगा, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगा, लेकिन अब PCB झुकने को तैयार है. हालांकि, मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के साथ मिलकर ऐसा प्लान बनाया है, जिसपर बवाल मचना तय है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड ने ICC से ये डिमांड की है कि भारत दोनों देशों के साथ ट्राई सीरीज खेले.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं? इसपर से जल्द पर्दा उठ सकता है. क्रीजबज की रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी से लाहौर में हुई मीटिंग के बाद पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान पर उतर सकता है.

भारत के साथ ट्राई सीरीज खेलने की मांग

क्रिकबज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने कई शर्तें रखी, जिसमें से एक ये भी है कि PCB चाहता है कि बीसीसीआई भारत,पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ट्राई सीरीज खेलने के लिए हरी झंडी दिखा दे. बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ये साफ कर दिया था कि टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगी, हालांकि आईसीसी टूर्नामेंट में दोनों टीमों का आमना-सामना होगा.

ICC ने ठुकरा दी PCB की मांग?

क्रिकबज के अनुसार, आईसीसी ने हालांकि इस डिमांड को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसे निर्णय पूरी तरह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. इससे पहले, मीडिया रिपोर्टों में बताया गया था कि पीसीबी ने भारत के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट को फिर से शुरू करने का मुद्दा उठाया था. हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीसी ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ये मांगें नहीं रख सकता और उससे दिसंबर 2024 में हस्ताक्षरित सदस्य भागीदारी समझौते (एमपीए) की शर्तों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है.