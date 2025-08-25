पाकिस्तान ने कर दिया टीम का ऐलान, पहली बार इस खिलाड़ी की एंट्री, ऑलराउंडर को बनाया कप्तान
Advertisement
trendingNow12895942
Hindi Newsक्रिकेट

पाकिस्तान ने कर दिया टीम का ऐलान, पहली बार इस खिलाड़ी की एंट्री, ऑलराउंडर को बनाया कप्तान

Pakistan Squad for Womens Cricket World Cup: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार (25 अगस्त) को आगामी आईसीसी महिला विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की. टीम की कप्तानी फातिमा सना करेंगी. इस टीम में हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू में करने वाली युवा बल्लेबाज एमन फातिमा को भी शामिल किया गया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 25, 2025, 01:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान ने कर दिया टीम का ऐलान, पहली बार इस खिलाड़ी की एंट्री, ऑलराउंडर को बनाया कप्तान

Pakistan Squad for Womens Cricket World Cup: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार (25 अगस्त) को आगामी आईसीसी महिला विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की. टीम की कप्तानी फातिमा सना करेंगी. इस टीम में हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू में करने वाली युवा बल्लेबाज एमन फातिमा को भी शामिल किया गया है. दाएं हाथ की बल्लेबाज एमन ने मई में पाकिस्तान के राष्ट्रीय टी20 टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया था.

पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगी ये खिलाड़ी

एमन के अलावा नतालिया परवेज, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार और सैयदा अरूब शाह भी पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में खेलेंगी. इन युवा खिलाड़ियों में 21 वर्षीय अरूब और 20 वर्षीय शवाल और एमन ने 2023 में आईसीसी महिला अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन संस्करण में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

पहली बार वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी फातिमा

23 वर्षीय ऑलराउंडर फातिमा सना टीम का नेतृत्व करना जारी रखेंगी. वह इस मेगा इवेंट में पहली बार टीम की कप्तानी करेंगी. हालांकि, इससे पहले वह इस साल की शुरुआत में महिला विश्व कप क्वालीफायर में टीम की कप्तानी कर चुकी हैं. आईसीसी क्वालीफायर में खेलने वाली 15 सदस्यीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं. एमन और सदफ को टीम में शामिल किया गया है, जबकि गुल फिरोजा और नाजिहा अल्वी को पांच सदस्यीय गैर-यात्रा रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में रखा गया है. रिजर्व खिलाड़ियों में तुबा हसन, उम्म ए हानी और वाहिदा अख्तर भी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: टी20 क्रिकेट में बन गया महारिकॉर्ड, इस गेंदबाज ने 500 विकेट लेकर मचा दिया तूफान

पाकिस्तान ने अप्रैल में किया था क्वालीफाई

पाकिस्तान ने इस साल अप्रैल में क्वालीफायर में सभी मैच जीतकर टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया था. उन्होंने वेस्टइंडीज और बांग्लादेश जैसी टीमों को हराकर क्वालीफायर में शीर्ष स्थान हासिल किया था. पाकिस्तान की टीम अपने सभी ग्रुप-स्टेज मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगी. वर्ल्ड कप से पहले टीम 16 से 22 सितंबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेगी.

ये भी पढ़ें: Unbreakable Record: कभी नहीं टूट पाएगा रोहित शर्मा का ये महान रिकॉर्ड? हिटमैन से कोसों दूर बड़े-बड़े धुरंधर

पाकिस्तान महिला टीम स्क्वॉड

फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बैग, एमन फातिमा, नाशरा संधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज, सैयदा अरूब शाह.

रिजर्व: गुल फिरोजा, नाजिहा अल्वी, तुबा हसन, उम्म ए हानी, वाहिदा अख्तर.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

womens cricket world cupPakistan cricketPakistan cricket team

Trending news

जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Landslide
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
Jagadguru Swami Rambhadracharya
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
BJP
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
Supreme Court News
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
constitutional amendment
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
;