पाकिस्तान ने कर दिया टीम का ऐलान, पहली बार इस खिलाड़ी की एंट्री, ऑलराउंडर को बनाया कप्तान

Pakistan Squad for Womens Cricket World Cup: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार (25 अगस्त) को आगामी आईसीसी महिला विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की. टीम की कप्तानी फातिमा सना करेंगी. इस टीम में हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू में करने वाली युवा बल्लेबाज एमन फातिमा को भी शामिल किया गया है. दाएं हाथ की बल्लेबाज एमन ने मई में पाकिस्तान के राष्ट्रीय टी20 टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया था.

पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगी ये खिलाड़ी

एमन के अलावा नतालिया परवेज, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार और सैयदा अरूब शाह भी पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में खेलेंगी. इन युवा खिलाड़ियों में 21 वर्षीय अरूब और 20 वर्षीय शवाल और एमन ने 2023 में आईसीसी महिला अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन संस्करण में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

पहली बार वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी फातिमा

23 वर्षीय ऑलराउंडर फातिमा सना टीम का नेतृत्व करना जारी रखेंगी. वह इस मेगा इवेंट में पहली बार टीम की कप्तानी करेंगी. हालांकि, इससे पहले वह इस साल की शुरुआत में महिला विश्व कप क्वालीफायर में टीम की कप्तानी कर चुकी हैं. आईसीसी क्वालीफायर में खेलने वाली 15 सदस्यीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं. एमन और सदफ को टीम में शामिल किया गया है, जबकि गुल फिरोजा और नाजिहा अल्वी को पांच सदस्यीय गैर-यात्रा रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में रखा गया है. रिजर्व खिलाड़ियों में तुबा हसन, उम्म ए हानी और वाहिदा अख्तर भी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: टी20 क्रिकेट में बन गया महारिकॉर्ड, इस गेंदबाज ने 500 विकेट लेकर मचा दिया तूफान

पाकिस्तान ने अप्रैल में किया था क्वालीफाई

पाकिस्तान ने इस साल अप्रैल में क्वालीफायर में सभी मैच जीतकर टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया था. उन्होंने वेस्टइंडीज और बांग्लादेश जैसी टीमों को हराकर क्वालीफायर में शीर्ष स्थान हासिल किया था. पाकिस्तान की टीम अपने सभी ग्रुप-स्टेज मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगी. वर्ल्ड कप से पहले टीम 16 से 22 सितंबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेगी.

ये भी पढ़ें: Unbreakable Record: कभी नहीं टूट पाएगा रोहित शर्मा का ये महान रिकॉर्ड? हिटमैन से कोसों दूर बड़े-बड़े धुरंधर

पाकिस्तान महिला टीम स्क्वॉड

फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बैग, एमन फातिमा, नाशरा संधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज, सैयदा अरूब शाह.

रिजर्व: गुल फिरोजा, नाजिहा अल्वी, तुबा हसन, उम्म ए हानी, वाहिदा अख्तर.