Pakistan Cricket: इंग्लैंड दौरे से पहले डरा पाकिस्तान! फ्लॉप हो रही बैटिंग को सुधारने के लिए बुलाया विदेशी कोच

Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इंग्लैंड के आगामी तीन टेस्ट मैचों के दौरे से पहले पूर्व दक्षिण अफ्रीकी प्रथम श्रेणी क्रिकेटर माइक स्मिथ को राष्ट्रीय टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है. यह फैसला पिछले कुछ महीनों में टीम की बल्लेबाजी के बार-बार ताश के पत्तों की तरह बिखरने की समस्या को हल करने के लिए लिया गया है. इंग्लैंड में टीम को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. स्मिथ एक लेवल-4 योग्य बल्लेबाजी कोच हैं और उनके पास फ्रेंचाइजी क्रिकेट का व्यापक अनुभव है. वह 19 अगस्त से पहले टीम के साथ जुड़ जाएंगे.
एक रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी ने सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए थे. उम्मीदवारों के एक बड़े पूल में से शॉर्टलिस्ट करने के बाद, बोर्ड और स्मिथ के बीच एक मौखिक समझौता हुआ है. यह तलाश एक लंबे समय के लिए बल्लेबाजी कोच के लिए थी.
स्मिथ को इस महीने के अंत में इंग्लैंड में पाकिस्तानी टीम से जुड़ने के लिए औपचारिक मंजूरी मिलने की उम्मीद है. उनकी नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य उन तकनीकी खामियों को दूर करना है, जिन्होंने खेल के हर प्रारूप में पाकिस्तान की बल्लेबाजी को बार-बार नुकसान पहुंचाया है. माइक स्मिथ ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक बेहतरीन कोच के रूप में अपनी पहचान बनाई है और वह पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की कई टीमों के साथ काम कर चुके हैं. पाकिस्तान के घरेलू खिलाड़ियों और वहां की खेल परिस्थितियों की अच्छी समझ ने उनकी दावेदारी को और मजबूत कर दिया.
स्मिथ पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता असद शफीक का स्थान लेंगे, जो अब तक टीम के अंतरिम बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी निभा रहे थे. शफीक फिलहाल वेस्टइंडीज में पाकिस्तानी टीम के साथ हैं और स्मिथ के पद संभालने के बाद वह केवल राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं देंगे.
पाकिस्तान क्रिकेट को उम्मीद है कि स्मिथ की नियुक्ति से टीम की बल्लेबाजी में अधिक निरंतरता आएगी. पाकिस्तानी टीम अक्सर अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में नाकाम रही है, ऐसे में इंग्लैंड का दौरा स्मिथ के लिए पहली बड़ी परीक्षा होगा. वहां टीम अपना विदेशी टेस्ट रिकॉर्ड सुधारने के इरादे से उतरेगी.