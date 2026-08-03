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Pakistan Cricket: इंग्लैंड दौरे से पहले डरा पाकिस्तान! फ्लॉप हो रही बैटिंग को सुधारने के लिए बुलाया विदेशी कोच

Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टीम की बार-बार लड़खड़ाती बल्लेबाजी को सुधारने के लिए पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर माइक स्मिथ को नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है. स्मिथ 19 अगस्त से शुरू होने वाले इंग्लैंड दौरे से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 03, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:32 PM IST
Pakistan Cricket: इंग्लैंड दौरे से पहले डरा पाकिस्तान! फ्लॉप हो रही बैटिंग को सुधारने के लिए बुलाया विदेशी कोच
Image Credit: बाबर आजम.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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