PSL से नाम वापस लो... IPL में धमाल मचाने वाले धुरंधर को पाकिस्तान में मिली धमकी, जल्दी घर लौटने को कहा

Pakistan Super League: पाकिस्तान सुपर लीग के अगले सीजन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. टूर्नामेंट में विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर एक नई धमकी से क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई है. PSL 2026 का आगाज 26 मार्च से होना है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान के एक सशस्त्र समूह ने क्रिकेट बोर्डों को कथित तौर पर चेतावनी दी है कि वे पीएसएल 2026 के लिए अपने खिलाड़ी न भेजें.

ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी और IPL में रनों का अंबार लगाने वाले धुरंधर बल्लेबाज डेविड वॉर्नर सहित कई विदेशी प्लेयर्स को PSL 2026 से अपना नाम वापस लेने की धमकी मिली है. संडे गार्जियन ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के जमात-उल-अहरार गुट के एक वरिष्ठ कमांडर के हवाले से इस बात की जानकारी दी है.

PSL 2026 से पहले वॉर्नर-स्मिथ को धमकी

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सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर प्रसारित एक बयान में दावा किया गया कि जमात-उल-अहरार ने विदेशी खिलाड़ियों को पीएसएल में भाग लेने के खिलाफ धमकी दी थी. खबरों के मुताबिक कमांडर ने चेतावनी की प्रामाणिकता की पुष्टि की है.

कमांडर ने कहा, ''हां, हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि मैच न हों और खिलाड़ी न खेलें.''

बता दें कि धमकी के बीच ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ PSL में खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, वहीं डेविड वॉर्नर इस सीजन कराची किंग्स की कप्तानी करेंगे. वॉर्नर पहले भी पाकिस्तानी टी20 लीग में हिस्सा ले चुके हैं, जबकि स्मिथ पहली बार PSL में खेलेंगे.

डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ के अलावा मार्नस लाबुशेन, मोईन अली, डेवोन कॉनवे, एडम जम्पा सहित कई अन्य हाई-प्रोफाइल विदेशी सितारे भी पीएसएल 2026 का हिस्सा हैं.

बंद दरवाजों में खेला जाएगा PSL 2026

बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने ये ऐलान किया कि पूरा सीजन दो ही स्थानों पर और बंद दरवाजों के पीछे खेला जाएगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण उत्पन्न ईंधन संकट को देखते हुए लिया गया है.

IPL में धमाल मचा चुके हैं डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर पिछले दो सालों से PSL में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो आईपीएल में कई सालों तक धमाका कर चुके हैं. बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज ने IPL में अब तक 184 मुकाबले खेले हैं और 40.52 की औसत से 6565 रन बनाए हैं. मेगा इवेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वॉर्नर चौथे स्थान पर हैं. वहीं, आईपीएल में बतौर विदेशी खिलाड़ी उनसे अधिक रन किसी ने नहीं बनाए हैं.

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