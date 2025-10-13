कोहली-रोहित नहीं... क्रिकेट की दुनिया में अब छा गया ये धाकड़ क्रिकेटर, ऐसा करिश्मा करने वाला एशिया का पहला बल्लेबाज

वर्ल्ड क्रिकेट पर अब अचानक से एक बल्लेबाज छा गया है, जिसने भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे धुरंधरों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है. रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पूरी दुनिया में रन बनाए हैं, लेकिन अब क्रिकेट की दुनिया पर पाकिस्तान का एक बल्लेबाज राज कर रहा है. बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम ने इतिहास रचते हुए महारिकॉर्ड बना दिया है. बाबर आजम ने एक ऐसा महारिकॉर्ड बना लिया है, जिसे एशिया का कोई भी क्रिकेटर अभी तक नहीं बना पाया था.

क्रिकेट की दुनिया में अब छा गया ये धाकड़ क्रिकेटर

दरअसल, बाबर आजम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में 3,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. बाबर आजम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में अभी तक 37 टेस्ट मैचों की 67 पारियों में 47.95 की औसत से 3021 रन बना लिए हैं. बाबर आजम ने इस दौरान 8 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं. बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 196 रन रहा है. बता दें कि बाबर आजम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में 3,000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज हैं.

विराट और रोहित जैसे बल्लेबाज भी नहीं कर पाए ये करिश्मा

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी कभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में 3,000 रन के रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाए हैं. रोहित शर्मा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में 40 टेस्ट मैचों की 69 पारियों में 41.15 की औसत से 2716 रन बनाए थे. रोहित शर्मा ने इस दौरान 9 शतक और 8 अर्धशतक लगाए. रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 212 रन रहा है.

विराट कोहली ने WTC के इतिहास में कितने रन बनाए?

विराट कोहली ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में 46 टेस्ट मैचों की 79 पारियों में 35.36 की औसत से 2617 रन बनाए थे. विराट कोहली ने इस दौरान 5 शतक और 11 अर्धशतक लगाए. विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान नाबाद 254 रन रहा है. मौजूदा समय में भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल है.

शुभमन गिल टॉप भारतीय

शुभमन गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में अभी तक भारत के लिए सबसे ज्यादा 2826 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान एक दोहरे शतक समेत 10 शतक और 8 अर्धशतक भी जमाए हैं. शुभमन गिल का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर इस दौरान 269 रन रहा है. शुभमन गिल ने अपना टेस्ट डेब्यू 26 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में किया था. साल 2020 में अपने टेस्ट डेब्यू के बाद से अभी तक शुभमन गिल ने 5 वर्षों के अंदर ही टेस्ट फॉर्मेट में 10 शतक ठोक दिए हैं.