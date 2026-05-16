38 चौके... 9 छक्के, 110 किलो और 6 फीट का अनफिट बल्लेबाज, टेस्ट में ठोक देता 400 रन, ब्रायन लारा से पहले बना देता वर्ल्ड रिकॉर्ड

Unique Cricket Record: 110 किलो वजन और 6 फुट की लंबाई वाले एक अनफिट क्रिकेटर ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार भीषण तबाही मचाई थी और वह टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा से पहले 400 रन की पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता. बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक का नाम क्रिकेट जगत के आलसी क्रिकेटर्स की लिस्ट में आता है. इंजमाम उल हक को रन चुराना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यही कारण है कि इंजमाम उल हक कई बार रन आउट हुए हैं.

110 किलो और 6 फीट का अनफिट बल्लेबाज

मैदानी फिल्डिंग के दौरान भी इंजमाम उल हक अक्सर गेंद के पीछे दौड़ते थे या दूसरे फील्डरों को गेंद पकड़ने का इशारा करते दिखते थे, जिस वजह से वो फैंस के निशाने पर रहते थे. इंजमाम उल हक के फिटनेस पर हमेशा ही सवाल खड़े किए गए. कई बार उनके भारी भरकम शरीर के कारण मैदान पर फैंस आलू कहकर उनका मजाक भी बनाते थे. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक के पास टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका था, लेकिन उनके हाथ से यह चांस फिसल गया.

टेस्ट में ठोक देता 400 रन

इंजमाम उल हक यह दावा कर चुके हैं कि वह टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा से भी पहले एक पारी में 400 रन ठोक सकते थे. बता दें कि इंजमाम उल हक ने लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2002 में 329 रनों की पारी खेली थी. बता दें कि ब्रायन लारा टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में रिकॉर्ड 400 रन बनाने वाले दुनिया के पहले और इकलौते बल्लेबाज हैं. ब्रायन लारा का ये रिकॉर्ड 2004 से अभी तक अजेय है.

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ये बल्लेबाज ब्रायन लारा से पहले बना देता वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंजमाम उल हक ने एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था कि इस मैच में मुझे लगा था कि मैं 400 रनों तक पहुंच सकता हूं. मेरे पास यकीनन हनीफ मोहम्मद भाई का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका था, लेकिन मैं आखिरी बल्लेबाज के तौर पर आउट हुआ. बता दें कि हनीफ मोहम्मद ने साल 1958 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 337 रनों की पारी खेली थी. इंजमाम ने कहा था कि मैं कभी भी रिकॉर्ड के लिए नहीं खेला, लेकिन बाकी के बल्लेबाज मेरा साथ देते तो मैं 400 रन बना सकता था. जिस तरह मैं बल्लेबाजी कर रहा था उसके सामने न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाज पस्त हो चुके थे. इस वजह से चकनाचूर हुआ सपना इंजमाम उल हक ने खुलासा करते हुए बताया कि उस दिन लाहौर में गर्मी बहुत ज्यादा थी, जब मैंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तिहरा शतक जड़ा तो तब तक न्यूजीलैंड के गेंदबाज थक चुके थे. ऐसा लग रहा था कि मैं आउट नहीं हो सकता.

ब्रायन लारा ने दो साल बाद एंटिगुआ में इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन ठोक दिए

इमरान नजीर ने इस भी इस मैच में शतक लगाया था. मैंने 329 रन बनाए थे जो मेरे टेस्ट करियर का सर्वाधिक स्कोर रहा. मेरे साथ इमरान नजीर ने भी शतक जमाया था. मेरे पास यकीनन हनीफ मोहम्मद भाई का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका था, लेकिन मैं आखिरी बल्लेबाज के तौर पर आउट हुआ. मैंने कुछ देर और बल्लेबाजी की होती तो मैं 400 रन भी पूरे कर सकता था. इंजमाम उल हक के रिकॉर्ड्स बता दें कि इंजमाम तो इस रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा ने दो साल बाद एंटिगुआ में इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन ठोक दिए. इंजमाम उल हक ने पाकिस्तान के लिए 120 टेस्ट मैचों में 49 की औसत से 8830 रन बनाए हैं, जिसमें 25 शतक और 46 अर्धशतक भी शामिल हैं. वहीं वनडे में इंजमाम उल हक ने 378 मैचों में 11739 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक और 83 अर्धशतक शामिल हैं.