4 महीने बाद खेला वनडे और चकनाचूर कर दिया रिकॉर्ड, 14730 रन बनाने वाले दिग्गज से आगे निकले बाबर आजम

चार महीने बाद वनडे मैच खेलते हुए पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने 14000 से ज्यादा रन बनाने वाले के दिग्गज को पीछे छोड़ दिया. पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में बाबर आजम यह कमाल किया. इस मुकाबले में उन्होंने 47 रन की पारी खेली और इसके साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन से आगे निकल गए.

4 महीने बाद खेला वनडे और...

बता दें कि बाबर आजम चार महीने वाले कोई वनडे मैच खेलने उतरे थे. उन्होंने 8 अगस्त को हुए इस मुकाबले से पहले अपना पिछला वनडे मैच 5 अप्रैल 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें 50 रन की पारी खेली थी. हालांकि, वेस्टइंडीज के खिलाफ हुए पहले वनडे में बाबर अर्धशतक से तीन रन से चूक गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि नाम कर ली. उन्होंने कुल इंटरनेशनल रन बनाने के मामले में बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 14730 रन दर्ज हैं. बाबर आजम के इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 14740 रन हो गए हैं.

यह उपलब्धि बाबर आजम के लिए खास है, क्योंकि उन्होंने शाकिब की तुलना में काफी कम मैचों और पारियों में यह मुकाम हासिल किया है. शाकिब अल हसन ने अक्टूबर 2024 के बाद से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, जबकि बाबर आजम का करियर अभी भी चल रहा है और वह लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. बता दें कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

इंजमाम-उल-हक: 20541 रन

यूनुस खान: 17790 रन

जावेद मियांदाद: 16213 रन

मोहम्मद यूसुफ: 14845 रन

बाबर आजम: 14740 रन*

5 विकेट से जीता पाकिस्तान

बात करें मुकाबले की तो पाकिस्तान ने विंडीज टीम को पहले वनडे में 5 विकेट से रौंद दिया. पहले बैटिंग करते हुए विंडीज टीम 49 ओवर में 280 रन पर ऑलआउट हो गई. टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने बाबर आजम (47), कप्तान मोहम्मद रिजवान (53), हसन नवाज (63*) और हुसैन तलत (41*) की पारियों से 284 रन बनाकर 7 गेंदें रहते मुकाबले नाम कर लिया.