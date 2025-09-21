IND vs PAK: 20 गेंद और 5 विकेट... भारतीय स्पिनर्स की फिरकी के सामने फेल पाकिस्तान की झाडू़, ये शॉट बना काल

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 में कांटे की टक्कर देखने को मिली. कभी पाकिस्तान की बल्लेबाजी फुस्स दिखी तो कभी टीम इंडिया हावी नजर आई. पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए एक शॉट काल साबित होता नजर आया. भारतीय स्पिनर्स की फिरकी के खिलाफ इस शॉट पर पाकिस्तान के आंकड़े बद से बद्तर होते दिख रहे हैं. आंकड़ों से साफ है कि पाकिस्तान की टीम इस शॉट पर संघर्ष करती नजर आ रही है.

स्पिनर्स ने कसा शिकंजा

भारत के खिलाफ मुकाबले में स्पिनर्स के खिलाफ पाकिस्तान की टीम संघर्ष करती नजर आई. कुलदीप यादव ने भले ही एक विकेट झटका लेकिन रनों पर ब्रेक लगा दिया. उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 31 रन दिए. वहीं, वरुण को भले ही सफलता नहीं मिली लेकिन 4 ओवर में उन्होंने महज 25 रन खर्च किए. इस दौरान स्वीप शॉट लगाते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए.

20 बार खेला स्वीप और 20 रन भी नहीं

आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने 20 गेंद पर स्वीप शॉट लगाया है लेकिन इसमें 20 रन भी नहीं बने हैं. आमतौर पर चौका बटोरने के लिए बल्लेबाज स्वीप लगाते हैं लेकिन भारतीय स्पिनर्स के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज फेल रहे. 20 गेंद पर स्वीप में पाकिस्तान के नाम महज 18 रन बने. सिर्फ रन कम नहीं बल्कि स्वीप लगाने के चक्कर में भारतीय स्पिनर्स के सामने 5 बल्लेबाजों ने अपने विकेट भी गंवाएं हैं.

पाकिस्तान का अच्छा टारगेट

लीग स्टेज में पाकिस्तान की टीम भारत के सामने फुस्स हुई थी. लेकिन सुपर-4 में पाकिस्तान लड़ाकू अंदाज में नजर आई. पाकिस्तान ने भारत की खराब फील्डिंग का भरपूर फायदा उठाया. टीम ने बोर्ड पर 171 रन टांग दिए. पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. भारत की तरफ से शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 2 विकेट अपन नाम किए हैं.