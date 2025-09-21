IND vs PAK: 20 गेंद और 5 विकेट... भारतीय स्पिनर्स की फिरकी के सामने फेल पाकिस्तान की झाडू़, ये शॉट बना काल
Advertisement
trendingNow12931691
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK: 20 गेंद और 5 विकेट... भारतीय स्पिनर्स की फिरकी के सामने फेल पाकिस्तान की झाडू़, ये शॉट बना काल

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 में कांटे की टक्कर देखने को मिली. कभी पाकिस्तान की बल्लेबाजी फुस्स दिखी तो कभी टीम इंडिया हावी नजर आई. पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए एक शॉट काल साबित होता नजर आया. भारतीय स्पिनर्स की फिरकी के खिलाफ इस शॉट पर पाकिस्तान के आंकड़े बद से बद्तर होते दिख रहे हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India vs Pakistan
India vs Pakistan

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 में कांटे की टक्कर देखने को मिली. कभी पाकिस्तान की बल्लेबाजी फुस्स दिखी तो कभी टीम इंडिया हावी नजर आई. पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए एक शॉट काल साबित होता नजर आया. भारतीय स्पिनर्स की फिरकी के खिलाफ इस शॉट पर पाकिस्तान के आंकड़े बद से बद्तर होते दिख रहे हैं. आंकड़ों से साफ है कि पाकिस्तान की टीम इस शॉट पर संघर्ष करती नजर आ रही है. 

स्पिनर्स ने कसा शिकंजा

भारत के खिलाफ मुकाबले में स्पिनर्स के खिलाफ पाकिस्तान की टीम संघर्ष करती नजर आई. कुलदीप यादव ने भले ही एक विकेट झटका लेकिन रनों पर ब्रेक लगा दिया. उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 31 रन दिए. वहीं, वरुण को भले ही सफलता नहीं मिली लेकिन 4 ओवर में उन्होंने महज 25 रन खर्च किए. इस दौरान स्वीप शॉट लगाते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए. 

Add Zee News as a Preferred Source

20 बार खेला स्वीप और 20 रन भी नहीं

आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने 20 गेंद पर स्वीप शॉट लगाया है लेकिन इसमें 20 रन भी नहीं बने हैं. आमतौर पर चौका बटोरने के लिए बल्लेबाज स्वीप लगाते हैं लेकिन भारतीय स्पिनर्स के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज फेल रहे. 20 गेंद पर स्वीप में पाकिस्तान के नाम महज 18 रन बने. सिर्फ रन कम नहीं बल्कि स्वीप लगाने के चक्कर में भारतीय स्पिनर्स के सामने 5 बल्लेबाजों ने अपने विकेट भी गंवाएं हैं. 

ये भी पढे़ं.. India vs Pakistan: आतंकियों की तरह जश्न.. साहिबजादा फरहान ने ठोकी फिफ्टी, फिर बल्ले को बनाया बंदूक

पाकिस्तान का अच्छा टारगेट

लीग स्टेज में पाकिस्तान की टीम भारत के सामने फुस्स हुई थी. लेकिन सुपर-4 में पाकिस्तान लड़ाकू अंदाज में नजर आई. पाकिस्तान ने भारत की खराब फील्डिंग का भरपूर फायदा उठाया. टीम ने बोर्ड पर 171 रन टांग दिए. पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. भारत की तरफ से शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 2 विकेट अपन नाम किए हैं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistan

Trending news

दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
BSF Drone Training
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
durga puja bonus
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
Buddhist Protest
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
Maharashtra news
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
PM Modi speech
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
Narendra Modi
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
pm modi speech LIVE updates
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
;