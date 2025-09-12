PAK vs OMA: 2 रन पर पहला विकेट... ओमान के खिलाफ भी फुस्स हो रहा था पाकिस्तान, हारिस ने बचाई टीम की लाज

PAK vs OMA: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का शोर फैल चुका है. एक तरफ टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ जीत दर्ज कर टूर्नामेंट का आगाज शानदार अंदाज में किया. दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी जीत का खाता खोल दिया है. ओमान के खिलाफ भी पाकिस्तान फुस्स होने से बाल-बाल बचा. एक बड़े उलटफेर को पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद हारिस ने बचाया. हारिस ने तूफानी फिफ्टी ठोक पाकिस्तान की टीम को 93 रन से जीत दिलाई.

पाकिस्तान ने जीता था टॉस

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने ओमान के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. कमजोर टीम के खिलाफ बड़े स्कोर की उम्मीद लेकर पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरी. लेकिन पाकिस्तान को पहला झटका महज 4 रन के स्कोर पर लगा. सैम अयूब बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. हालांकि, दूसरे छोर पर साहिबजादा फरहान टिके थे. तीसरे नंबर पर मोहम्मद हारिस ने आकर ओमान का खल खराब कर दिया.

हारिस की तूफानी पारी

एक छोर से विकेट गिर रहे थे तो दूसरी तरफ से हारिस की तूफानी बैटिंग देखने को मिली. मोहम्मद हारिस ने महज 43 गेंद में 3 छक्कों और 7 चौकों के दम पर 66 रन की आतिशी पारी को अंजाम दिया. टीम के कप्तान सलमान अली आगा भी डक आउट का शिकार हुए. फखर जमां जैसे बड़े नाम से भी महज 23 रन देखने को मिले. साहिबजादा फरहान टीम के दूसरे टॉप स्कोरर रहे. इन पारियों के दम पर पाकिस्तान की टीम 160 तक पहुंचने में कामयाब रही.

फुस्स हुई ओमान

167 रन के जवाब में जब ओमान की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो विकेटों की पतझड़ देखने को मिली. पाकिस्तान की तरफ से कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली. फहीम अशरफ, सोफिया मुकीम, सैम अयूब जैसे गेंदबाजों के हाथ 2-2 विकेट लगे जबकि शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज ने भी 1-1 विकेट अपने नाम किया.