नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान की प्रचंड जीत, कोलंबो में 102 रन से रौंदा, Super-8 में हुई एंट्री

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज के लिए क्वालीफाई करने वाली आखिरी टीम बन गई. मेन इन ग्रीन ने नामीबिया पर 102 रन से जीत दर्ज की और चार मैचों में अपने पॉइंट्स 6 कर लिए. पाकिस्तान ग्रुप A से अगले राउंड में जगह बनाने वाला भारत के बाद दूसरा देश बन गया. 200 रन का पीछा करते हुए, नामीबिया 17.3 ओवर में 97 रन पर आउट हो गई, जिसमें उस्मान तारिक (4 विकेट) और शादाब खान (3 विकेट) ने अच्छी बॉलिंग की.
नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान की प्रचंड जीत
भारत से 61 रन से मिली भारी हार के बाद, जिससे पाकिस्तान पॉइंट्स स्टैंडिंग में तीसरे नंबर पर खिसक गया था, वे नामीबिया के खिलाफ मैच में 'मस्ट-विन' सिचुएशन में उतरे. यह हार पाकिस्तान की भारत से सबसे बड़ी T20I हार थी और इससे उनके कैंपेन को बड़ा झटका लगा. हालांकि, नामीबिया के खिलाफ, पाकिस्तान ने पक्का किया कि 2024 जैसा कुछ नहीं होगा, जब वे दूसरे राउंड में आगे नहीं बढ़ पाए थे.
साहिबजादा फरहान ने दिखाया दम
साहिबजादा फरहान पिछले डेढ़ साल से पाकिस्तान के सबसे लगातार बैट्समैन में से एक रहे हैं. हालांकि, भारत के खिलाफ चार बॉल में डक होने के बाद उन पर प्रेशर आ गया था, जब हार्दिक पांड्या ने उन्हें सस्ते में आउट कर दिया था. बुधवार को, साहिबजादा फरहान ने जोरदार तरीके से जवाब दिया, और सिर्फ 57 बॉल पर शानदार सेंचुरी बनाई.
58 गेंदों में 100 रन की नाबाद पारी
साहिबजादा फहरान ने 58 गेंदों में 4 छक्कों और 11 चौकों के साथ 100 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने सईम अयूब के साथ पहले विकेट के लिए 40 रन, जबकि कप्तान सलमान आगा के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 गेंदों में 67 रन जोड़े. पाकिस्तानी टीम ने 118 के स्कोर तक अपना तीसरा विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद साहिबजादा ने शादाब खान के साथ चौथे विकेट के लिए 40 गेंदों में 81 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.
शादाब ने 22 गेंदों में 36 रन की नाबाद पारी खेली
एक ओर साहिबजादा ने नाबाद शतकीय पारी खेली, तो दूसरी तरफ कप्तान आगा ने 38 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इनके अलावा, शादाब ने 22 गेंदों में 36 रन की नाबाद पारी खेली. विपक्षी खेमे से जैक ब्रसेल ने सर्वाधिक 2 विकेट निकाले, जबकि कप्तान गेरहार्ड इरासमस ने 1 विकेट हासिल किया. इसके जवाब में नामीबियाई टीम 17.3 ओवरों में महज 97 रन पर सिमट गई.
नामीबिया ने टेके घुटने
नामीबिया की तरफ से लौरेन स्टीनकैंप ने 23 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, जबकि अलेक्जेंडर वोल्शेंक ने 20 रन की पारी खेली. इनके अलावा, कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका. पाकिस्तान की तरफ से उस्मान तारिक ने 3.3 ओवरों में 16 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि शादाब खान ने 3 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, सलमान मिर्जा और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.
सुपर-8 की सभी टीमें तय
इस मुकाबले के साथ सुपर-8 की सभी टीमें तय हो गई हैं. पहले ग्रुप में भारत के अलावा, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज ने स्थान सुनिश्चित किया है, जबकि दूसरे ग्रुप से न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान ने सुपर-8 में जगह बनाई है.