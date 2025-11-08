Advertisement
पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में हराया, इतिहास में पहली बार घर में मिली ये कामयाबी

पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली. इसके साथ ही पाकिस्तान ने पहली बार अपने घर में खेलते हुए साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में मात दी है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:36 PM IST
पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली. इसके साथ ही पाकिस्तान ने पहली बार अपने घर में खेलते हुए साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में मात दी है. साउथ अफ्रीका की टीम ने पूर्व में 2003 और 2007 में वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था. दोनों ही दौरों में साउथ अफ्रीका को जीत मिली थी. 

पाकिस्तान ने जीती सीरीज

इस बार शाहीन अफरीदी की कप्तानी वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नई कहानी लिखी है और पहली बार साउथ अफ्रीका को हार का स्वाद अपने घर में चखाया है. बता दें कि साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज से शाहीन अफरीदी अपनी कप्तानी की शुरुआत कर रहे हैं. पूर्व में उन्हें टी20 फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली सीरीज में हार के बाद उन्हें कप्तानी से हाथ धोना पड़ा था.

बराबरी पर थी सीरीज

इस सीरीज की बात करें तो पहला वनडे पाकिस्तान ने जीता था, जबकि दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को जीत मिली थी. तीसरा वनडे निर्णायक था, जिसमें पाकिस्तान ने दमदार प्रदर्शन के साथ जीत दर्ज करते हुए सीरीज अपने नाम की. मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. सलामी बल्लेबाजों प्रिटोरियस (45 रन) और डिकॉक के 53 रन के बावजूद साउथ अफ्रीका 37.5 ओवर में 143 रन पर सिमट गई.

सैम अयूब ने ठोकी फिफ्टी

पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद ने 10 ओवर में मात्र 27 रन देकर 4 विकेट लिए. सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज को 2-2 विकेट मिले. कप्तान शाहीन अफरीदी ने भी 2 विकेट लिए. 144 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 25.1 ओवर में हासिल कर लिया. सैम अयूब ने 77, रिजवान ने नाबाद 32 और बाबर आजम ने 27 रन बनाए.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में

pakistan vs south africa

