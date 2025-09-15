IND-PAK मैच में बेइज्जती... Asia Cup 2025 छोड़ने को तैयार पाकिस्तान, नकवी की गीदड़भभकी
IND-PAK मैच में बेइज्जती... Asia Cup 2025 छोड़ने को तैयार पाकिस्तान, नकवी की गीदड़भभकी

Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान महामुकाबले से पहले जमकर बवाल देखने को मिला. फैंस में मैच को लेकर आक्रोश था. वहीं, जब मैच हुआ तो एक नया हाईवोल्टेज ड्रामा चर्चा में आया. टीम इंडिया ने साइलेंट बॉयकॉट किया और पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया. इस बेइज्जती के बाद पाकिस्तान टीम एशिया कप छोड़ने का प्लान बना रही है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:45 PM IST
IND vs PAK
IND vs PAK

Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान महामुकाबले से पहले जमकर बवाल देखने को मिला. फैंस में मैच को लेकर आक्रोश था. वहीं, जब मैच हुआ तो एक नया हाईवोल्टेज ड्रामा चर्चा में आया. टीम इंडिया ने साइलेंट बॉयकॉट किया और पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया. भारत को मैच जीते कुछ ही घंटे बीते हैं और ये मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है. बेइज्जती के बाद पाकिस्तान टीम एशिया कप छोड़ने का प्लान बना रही है. मोहसिन नकवी ने इसके लिए चेतावनी दे दी है. 

बेइज्जती और हार से तिलमिला रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान को भारत के खिलाफ 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, मैच के बाद हाथ न मिलाकर टीम इंडिया ने पाकिस्तान के जख्म पर कील ठोक डाली. पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने चेतावनी दी है कि अगर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट के पैनल से नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान के एशिया कप के बाकी बचे मैचों से हटने की पूरी संभावना है. टाइम्स ऑफ इंडिया को पता चला है कि हटने की यह ताज़ा चेतावनी रविवार शाम को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के हाई-वोल्टेज मुकाबले में हाथ मिलाने की अनुमति न मिलने को लेकर हुए विवाद का नतीजा है.

ICC के की शिकायत

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि इस मामले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) में शिकायत दर्ज कराई है. नकवी ने सोमवार को पुष्टि की कि बोर्ड ने आईसीसी आचार संहिता और एमसीसी के क्रिकेट भावना से जुड़े कानूनों के कथित उल्लंघन को लेकर "एशिया कप से मैच रेफरी को तुरंत हटाने" की मांग की है.

नकवी के पोस्ट से खलबली

नकवी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'पीसीबी ने मैच रेफरी द्वारा आईसीसी आचार संहिता और एमसीसी के क्रिकेट भावना से जुड़े कानूनों के उल्लंघन के संबंध में आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है. पीसीबी ने एशिया कप से मैच रेफरी को तुरंत हटाने की मांग की है.' मैच के बाद सूर्या ने हाथ न मिलाने के सवाल पर कहा था कि खेल भावना से आगे कुछ ही चीजें होती हैं.

बोर्ड ने शिकायत में क्या कहा?

बोर्ड ने गुस्सा मैच रेफरी पर निकाला है. शिकायत में कहा गया, 'मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने टॉस के समय कप्तान सलमान अली आगा से भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाने को कहा था. पाकिस्तानी टीम प्रबंधन ने इस व्यवहार को खेल भावना के विरुद्ध बताते हुए विरोध दर्ज कराया है.' पाकिस्तानी कोच माइक हेसन ने इस मामले पर अपनी निराशा व्यक्त की. हेसन ने कहा, 'जाहिर है, हम मैच के अंत में हाथ मिलाने के लिए तैयार थे. हम निराश थे कि हमारे विपक्षी खिलाड़ियों ने ऐसा नहीं किया. हम हाथ मिलाने के लिए वहां गए और वे पहले ही चेंजिंग रूम में जा चुके थे. मैच का यह एक निराशाजनक अंत था. एक ऐसे मैच में जहाँ हम अपने खेल से पहले ही निराश थे, हम कम से कम हाथ मिलाने के लिए तैयार तो थे.' पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने गुस्से में मैच प्रेजेंटेशन भी छोड़ दिया. 

Kavya Yadav

Kavya Yadav
3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया.

IND vs Pak

