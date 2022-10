PAK vs ENG: 'बुरी हार के बाद मुझे ही मीडिया के सामने भेजा जाता है...' Pakistan के कोच का बड़ा बयान

Pakistan vs england T20 Series Shaun Tait: पाकिस्तानी टीम इस समय इंग्लैंड के खिलाफ 7 टी20 मैचों की सीरीज खेल रही है. सीरीज अभी 3-3 से बराबरी पर है. इंग्लैंड ने पाकिस्तान को छठे टी20 मैच में 8 विकेट से धमाकेदार अंदाज में हरा दिया. इस मैच के बाद पाकिस्तान के गेंदबाजी शॉन टेट ने बड़ा बयान दिया है, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है.

Shaun Tait ने दिया ये बयान

पाकिस्तान टीम को छठे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कोच शॉन टेट आए. शॉन टेट ने कहा, 'जब वे बुरी तरह से हारते हैं, तो मुझे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजते हैं.' शॉन टेट इस बात से काफी नाराज भी नजर आए. शॉन टेट इतना कह ही पाए थे कि वहां मौजूद PCB अधिकारी को उन्हें बीच में रोकना पड़ा और MIC को बंद करना पड़ा. इसके बाद मॉडरेटर ने उनसे पूछा कि क्या वह ठीक हैं, जैसे वह समझा रहा हो कि आपके बयान से हंगामा हो सकता है.

Pakistan bowling coach Shaun Tait speaks to the media after the sixth T20I#PAKvENG | #UKSePK https://t.co/bS03Yp0WJf

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 30, 2022