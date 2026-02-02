बांग्लादेश विवाद से लेकर भारत के मैच का बायकॉट तक, इन पॉइंट्स में जानिए पाकिस्तान के ड्रामे की पूरी कहानी

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ आगामी मेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगी. दोनों देशों के बीच तय कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में यह हाईवोल्टेज मैच खेला जाना था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है. पाकिस्तान सरकार के बयान में इस फैसले का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार किया है.

पाकिस्तान के ड्रामे की पूरी कहानी

पाकिस्तान की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और यूएसए के साथ ग्रुप-ए में शामिल है. पाकिस्तानी टीम 7 फरवरी को कोलंबो में नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने टी20 वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर कराने की मांग की थी, लेकिन इस मांग को आईसीसी ने नहीं स्वीकारा. इसके बाद बांग्लादेश को मेंस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया. उसके स्थान पर ग्रुप-सी में स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है. बांग्लादेश के विवाद में कूदने से लेकर भारत के मैच का बायकॉट तक कब क्या-क्या हुआ, एक नजर डालते हैं पाकिस्तान के ड्रामे की पूरी कहानी.

1. मुस्तफिजुर को IPL से निकालने का आदेश

बांग्लादेश में हिंदूओं के खिलाफ हो रही हिंसा का भारत में भारी विरोध हुआ. विरोध करने वाले संगठन आईपीएल 2026 से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने की मांग कर रहे थे. बीसीसीआई ने केकेआर को 3 जनवरी को मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने का आदेश दिया.

2. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने की वेन्यू बदलने की मांग

बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण बैन करने का निर्णय लिया गया. साथ ही बीसीबी ने अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप मैचों के लिए भारत न भेजने का निर्णय लिया. बीसीबी ने 4 जनवरी को ICC से उसके मैच भारत से कहीं और शिफ्ट करने की मांग की.

3. ICC से बांग्लादेश की मांग खारिज की

ICC ने 6 जनवरी को बांग्लादेश की वेन्यू शिफ्ट करने की मांग को खारिज कर दिया. ICC ने बांग्लादेश से कहा कि उसे अपने टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में ही खेलने होंगे.

4. बांग्लादेश ने लगातार ICC से बात जारी रखी

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC की बात नहीं मानी और लगातार भारत से अपने वेन्यू शिफ्ट करवाने की मांग पर अड़ा रहा.

5. बांग्लादेश ने ICC को दोबारा लेटर लिखा

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 8 जनवरी को एक बार फिर आईसीसी को लेटर लिखा और भारत से अपने वेन्यू शिफ्ट करवाने की मांग की.

6. ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझाया

ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक और बार मांग खारिज की और उसे समझाया. ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि उसे भारत में सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है.

7. ICC के अधिकारी बांग्लादेश पहुंचे

ICC के अधिकारी 17 जनवरी को बांग्लादेश पहुंचे और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मीटिंग की. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने पहली मीटिंग में भारत से अपने वेन्यू शिफ्ट करवाने की मांग की. दूसरी मीटिंग में ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक और बार मांग खारिज की और उसे 21 जनवरी तक टी20 वर्ल्ड कप में खेलने या न खेलने पर फैसला लेने को कहा.

8. ICC ने बांग्लादेश की मांग फिर से खारिज की

21 जनवरी को ICC के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वेन्यू शिफ्ट करवाने की मांग को फिर से खारिज किया गया, और उसे फैसला लेने के लिए एक दिन का समय दिया गया.

9. बांग्लादेश भारत में नहीं खेलेगा अपने मैच

22 जनवरी को खबर आई कि बांग्लादेश की टीम अपने टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में नहीं खेलेगी.

10. ICC ने बांग्लादेश को किया बाहर

ICC ने 24 जनवरी को बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया और स्कॉटलैंड को मौका दे दिया.

11. पाकिस्तान ने किया बायकॉट

पाकिस्तान ने 1 फरवरी को भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के मैच का बहिष्कार कर दिया है.