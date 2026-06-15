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हार के बाद तिलमिलाईं पाकिस्तान की कप्तान... सीनियर प्लेयर्स को किया टारगेट, कहा- ये बहुत निराशाजनक...

IND W vs PAK W: महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच जीत का अंतर 7-2 का हो चुका है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर 64 रन से एकतरफा जीत दर्ज की. करारी हार के बाद पाकिस्तान की कप्तान नाराज दिखीं और उन्होंने सीनियर्स प्लेयर्स को टारगेट किया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 15, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:37 AM IST
हार के बाद तिलमिलाईं पाकिस्तान की कप्तान... सीनियर प्लेयर्स को किया टारगेट, कहा- ये बहुत निराशाजनक...
Image Credit: IND-W vs PAK-W

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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