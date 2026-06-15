IND W vs PAK W: महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच जीत का अंतर 7-2 का हो चुका है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर 64 रन से एकतरफा जीत दर्ज की. पाकिस्तान की टीम पूरे मैच में बैकफुट पर नजर आई. कभी फील्डिंग, कभी बैटिंग में टीम की कमियां साफतौर पर नजर आईं. हाईवोल्टेज मुकाबले में भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तान की कप्तान तिलमिला गईं. उन्होंने उंगलियों पर अपनी टीम की गलतियां गिना दी और सीनियर प्लेयर्स को टारगेट किया.
इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. भारत को ओपनर स्मृति मंधाना ने शानदार शुरुआत दी. उन्होंने 44 गेंद में 68 रन ठोके, जिसमें 2 छक्के और 9 चौके देखने को मिले. हालांकि, इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से मंधाना के दो कैच छूटे. कप्तान कौर ने 36 जबकि ऋचा घोष ने 34 रन की पारी खेली और टीम के स्कोर को 170 तक पहुंचाया. जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही ढेर हो गई.
फातिमा सना ने मैच के बाद बैटिंग और फील्डिंग पर कहा, "मुझे लगता है कि यह सच में निराशाजनक है. हमें अगले मैचों में बेहतर खेलना होगा क्योंकि वर्ल्ड कप में अभी लंबा सफर बाकी है. मुझे लगता है कि आखिरी 15 ओवर तक हम अच्छा खेल रहे थे. उसके बाद, हमने कुछ एक्स्ट्रा रन दे दिए. एक समय पर हमारा एक फील्डर अंदर आ गया था, जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ा. हम अगले मैचों में इन चीजों को सुधारने की कोशिश करेंगे."
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इस मैच में कप्तान फातिमा से भी गलती हुई. उनपर स्लो ओवर रेट पेनल्टी लगी, जिसपर कहा, "हो सकता है कि ऐसा लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ हो. जाहिर है, कैच से ही मैच जीते जाते हैं. बदकिस्मती से, हमने कैच छोड़े, खासकर सीनियर खिलाड़ियों ने. मुझे लगता है कि हमें अगले मैच में अपनी बॉलिंग और फील्डिंग दोनों में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि फील्डिंग में गलतियों की वजह से पूरा मैच हाथ से निकल सकता है."