IND W vs PAK W: महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच जीत का अंतर 7-2 का हो चुका है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर 64 रन से एकतरफा जीत दर्ज की. पाकिस्तान की टीम पूरे मैच में बैकफुट पर नजर आई. कभी फील्डिंग, कभी बैटिंग में टीम की कमियां साफतौर पर नजर आईं. हाईवोल्टेज मुकाबले में भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तान की कप्तान तिलमिला गईं. उन्होंने उंगलियों पर अपनी टीम की गलतियां गिना दी और सीनियर प्लेयर्स को टारगेट किया.