Advertisement
trendingNow12939670
Hindi Newsक्रिकेट

'मैं किसी को नहीं रोकूंगा', फाइनल मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान की गीदड़भभकी, अपने बयान से गर्म किया माहौल

India vs Pakistan Final: भारत के खिलाफ आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने माहौल को और भी गर्म बना दिया है. सलमान आगा ने फाइनल मैच से पहले भारत को गीदड़भभकी दी और अपने बयान से तहलका मचाकर रख दिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 28, 2025, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मैं किसी को नहीं रोकूंगा', फाइनल मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान की गीदड़भभकी, अपने बयान से गर्म किया माहौल

India vs Pakistan Final: भारत के खिलाफ आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने माहौल को और भी गर्म बना दिया है. सलमान आगा ने फाइनल मैच से पहले भारत को गीदड़भभकी दी और अपने बयान से तहलका मचाकर रख दिया. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा.

फाइनल मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान की गीदड़भभकी

अचानक पाकिस्तान के तेवर बदल गए हैं. पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने भारत को सरेआम धमकी दे दी है. पाकिस्तान यह भूल गया कि एशिया कप 2025 के इसी टूर्नामेंट में भारत ने उसे दो बार बुरी तरह हराया था. सलमान आगा के मुताबिक भारत के खिलाफ फाइनल मैच में वह अपने खिलाड़ियों को किसी भी तरह के आक्रामक बर्ताव को करने से नहीं रोकेंगे. सलमान आगा ने कहा, 'हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है. अगर हम तेज गेंदबाजों को खुद को अभिव्यक्त करने से रोकेंगे तो बचेगा ही क्या? मैं किसी को नहीं रोकूंगा जब तक कि वह अनादरपूर्ण नहीं हो.'

Add Zee News as a Preferred Source

अपने बयान से गर्म किया माहौल

सलमान आगा ने भारत पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'मैंने साल 2007 में अंडर-16 क्रिकेट खेलना शुरू किया था. मैंने कभी किसी टीम को हाथ मिलाने से परहेज करते हुए नहीं देखा है. जब भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब थे तब भी हम हाथ मिलाते थे.’ बता दें कि एशिया कप 2025 के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को इस बात से मिर्ची लग गई. टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए ऐसा किया है.

अपनी गलतियों पर डाला पर्दा

सलमान आगा ने अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हुए कहा कि पाकिस्तान टूर्नामेंट में पिछले दो मैच भारत से इसलिए हारा, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में ज्यादा गलतियां की थीं. सलमान आगा ने कहा, ‘भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में दबाव होता ही है. पिछले दो मैचों में हम इसलिए हारे क्योंकि हमने ज्यादा गलतियां कीं.’ मौजूदा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत दो बार पाकिस्तान को मात दे चुका है. 14 सितंबर को ग्रुप-A मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी. वहीं, 21 सितंबर को SUPER-4 मैच में पाकिस्तान को भारत ने 6 विकेट से धूल चटाई थी. अब भारत और पाकिस्तान की टीमें दोनों ही एशिया कप 2025 के फाइनल में एक-दूसरे से भिड़ेंगी, ऐसे में क्रिकेट फैंस को आज रोमांच का ओवरडोज मिलेगा.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistan

Trending news

'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
Karur Stampede
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
Karur Stampede
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
Vijay Rally Stampede
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
Baba Chaityananda
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
DNA
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
DNA
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
Tamil Nadu News In Hindi
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
;