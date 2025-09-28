'मैं किसी को नहीं रोकूंगा', फाइनल मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान की गीदड़भभकी, अपने बयान से गर्म किया माहौल

India vs Pakistan Final: भारत के खिलाफ आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने माहौल को और भी गर्म बना दिया है. सलमान आगा ने फाइनल मैच से पहले भारत को गीदड़भभकी दी और अपने बयान से तहलका मचाकर रख दिया. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा.

फाइनल मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान की गीदड़भभकी

अचानक पाकिस्तान के तेवर बदल गए हैं. पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने भारत को सरेआम धमकी दे दी है. पाकिस्तान यह भूल गया कि एशिया कप 2025 के इसी टूर्नामेंट में भारत ने उसे दो बार बुरी तरह हराया था. सलमान आगा के मुताबिक भारत के खिलाफ फाइनल मैच में वह अपने खिलाड़ियों को किसी भी तरह के आक्रामक बर्ताव को करने से नहीं रोकेंगे. सलमान आगा ने कहा, 'हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है. अगर हम तेज गेंदबाजों को खुद को अभिव्यक्त करने से रोकेंगे तो बचेगा ही क्या? मैं किसी को नहीं रोकूंगा जब तक कि वह अनादरपूर्ण नहीं हो.'

अपने बयान से गर्म किया माहौल

सलमान आगा ने भारत पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'मैंने साल 2007 में अंडर-16 क्रिकेट खेलना शुरू किया था. मैंने कभी किसी टीम को हाथ मिलाने से परहेज करते हुए नहीं देखा है. जब भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब थे तब भी हम हाथ मिलाते थे.’ बता दें कि एशिया कप 2025 के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को इस बात से मिर्ची लग गई. टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए ऐसा किया है.

अपनी गलतियों पर डाला पर्दा

सलमान आगा ने अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हुए कहा कि पाकिस्तान टूर्नामेंट में पिछले दो मैच भारत से इसलिए हारा, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में ज्यादा गलतियां की थीं. सलमान आगा ने कहा, ‘भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में दबाव होता ही है. पिछले दो मैचों में हम इसलिए हारे क्योंकि हमने ज्यादा गलतियां कीं.’ मौजूदा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत दो बार पाकिस्तान को मात दे चुका है. 14 सितंबर को ग्रुप-A मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी. वहीं, 21 सितंबर को SUPER-4 मैच में पाकिस्तान को भारत ने 6 विकेट से धूल चटाई थी. अब भारत और पाकिस्तान की टीमें दोनों ही एशिया कप 2025 के फाइनल में एक-दूसरे से भिड़ेंगी, ऐसे में क्रिकेट फैंस को आज रोमांच का ओवरडोज मिलेगा.