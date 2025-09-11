भारत-PAK मैच से पहले कप्तान हुआ चोटिल! फिटनेस को लेकर पैदा हुआ जबरदस्त सस्पेंस

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को होने वाला है. एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. दो मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजेता रहा था. वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के अब तक 13 मैच खेले गए हैं. इसमें 10 मैचों में भारतीय टीम विजेता रही है. तीन मैच पाकिस्तान जीता है. ओवरऑल भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है. 1984 से 2023 तक वनडे और टी20 फॉर्मेट में कुल 16 संस्करण खेले गए हैं. भारतीय टीम सर्वाधिक 8 बार विजेता रही है.

भारत-PAK मैच से पहले कप्तान हुआ चोटिल!

भारत बनाम पाकिस्तान मैच से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के मैच से पहले ट्रेनिंग के दौरान गर्दन में हल्की ऐंठन का सामना करना पड़ा है. पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को विश्वास है कि सलमान आगा जल्द फिट होंगे. बता दें कि पाकिस्तान को चोट की चिंता सता रही है. कप्तान सलमान आगा ने बुधवार को दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में ट्रेनिंग सेशन का एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया था.

फिटनेस को लेकर पैदा हुआ जबरदस्त सस्पेंस

सलमान आगा शुक्रवार 12 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ पाकिस्तान की कप्तानी करने वाले हैं, लेकिन वह हल्की ऐंठन के बाद गर्दन पर पट्टी बांधे हुए देखे गए. भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को एशिया कप 2025 का ग्रुप मैच खेला जाना है. अब सलमान आगा की फिटनेस को लेकर जबरदस्त सस्पेंस पैदा हो गया है. जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सलमान आगा टीम के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन वे वार्म-अप और हल्की फुटबॉल प्रैक्टिस से दूर रहे, जबकि बाकी खिलाड़ियों ने पूरी तरह से फिटनेस रूटीन का पालन किया. सलमान आगा की फिटनेस ने पाकिस्तानी खेमे में चिंताएं पैदा कर दीं, खासकर रविवार को भारत के खिलाफ होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले को देखते हुए.

PCB का रिएक्शन आया सामने

हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इन चिंताओं को कम करके आंका है और साफ किया है कि यह मामूली और एहतियाती मामला है. सलमान आगा के जल्द ही पूरी तरह से ट्रेनिंग पर लौटने की उम्मीद है, और पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को पूरा विश्वास है कि उनके कप्तान एशिया कप 2025 के महत्वपूर्ण मुकाबलों में पाकिस्तान की कप्तानी करने के लिए फिट होंगे. पाकिस्तान एशिया कप 2025 में UAE में टी20 ट्राई सीरीज जीतने के बाद खेल रहा है, जहां उसने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान को फाइनल में 75 रनों से हराया था.