भारत-PAK मैच से पहले कप्तान हुआ चोटिल! फिटनेस को लेकर पैदा हुआ जबरदस्त सस्पेंस
Advertisement
trendingNow12917773
Hindi Newsक्रिकेट

भारत-PAK मैच से पहले कप्तान हुआ चोटिल! फिटनेस को लेकर पैदा हुआ जबरदस्त सस्पेंस

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को होने वाला है. एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. दो मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजेता रहा था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 11, 2025, 01:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत-PAK मैच से पहले कप्तान हुआ चोटिल! फिटनेस को लेकर पैदा हुआ जबरदस्त सस्पेंस

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को होने वाला है. एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. दो मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजेता रहा था. वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के अब तक 13 मैच खेले गए हैं. इसमें 10 मैचों में भारतीय टीम विजेता रही है. तीन मैच पाकिस्तान जीता है. ओवरऑल भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है. 1984 से 2023 तक वनडे और टी20 फॉर्मेट में कुल 16 संस्करण खेले गए हैं. भारतीय टीम सर्वाधिक 8 बार विजेता रही है.

भारत-PAK मैच से पहले कप्तान हुआ चोटिल!

भारत बनाम पाकिस्तान मैच से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के मैच से पहले ट्रेनिंग के दौरान गर्दन में हल्की ऐंठन का सामना करना पड़ा है. पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को विश्वास है कि सलमान आगा जल्द फिट होंगे. बता दें कि पाकिस्तान को चोट की चिंता सता रही है. कप्तान सलमान आगा ने बुधवार को दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में ट्रेनिंग सेशन का एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

फिटनेस को लेकर पैदा हुआ जबरदस्त सस्पेंस

सलमान आगा शुक्रवार 12 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ पाकिस्तान की कप्तानी करने वाले हैं, लेकिन वह हल्की ऐंठन के बाद गर्दन पर पट्टी बांधे हुए देखे गए. भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को एशिया कप 2025 का ग्रुप मैच खेला जाना है. अब सलमान आगा की फिटनेस को लेकर जबरदस्त सस्पेंस पैदा हो गया है. जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सलमान आगा टीम के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन वे वार्म-अप और हल्की फुटबॉल प्रैक्टिस से दूर रहे, जबकि बाकी खिलाड़ियों ने पूरी तरह से फिटनेस रूटीन का पालन किया. सलमान आगा की फिटनेस ने पाकिस्तानी खेमे में चिंताएं पैदा कर दीं, खासकर रविवार को भारत के खिलाफ होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले को देखते हुए.

PCB का रिएक्शन आया सामने

हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इन चिंताओं को कम करके आंका है और साफ किया है कि यह मामूली और एहतियाती मामला है. सलमान आगा के जल्द ही पूरी तरह से ट्रेनिंग पर लौटने की उम्मीद है, और पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को पूरा विश्वास है कि उनके कप्तान एशिया कप 2025 के महत्वपूर्ण मुकाबलों में पाकिस्तान की कप्तानी करने के लिए फिट होंगे. पाकिस्तान एशिया कप 2025 में UAE में टी20 ट्राई सीरीज जीतने के बाद खेल रहा है, जहां उसने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान को फाइनल में 75 रनों से हराया था.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Salman Agha

Trending news

परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
Nepal
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
russiya
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
Mohan Bhagwat Birthday
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
#Punjab
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
Baba Harbhajan Singh Temple
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Vice President Elections 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
;