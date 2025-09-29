शर्मनाक: ट्रॉफी विवाद में जबरदस्ती कूद पड़े पाकिस्तानी कप्तान, टीम इंडिया के खिलाफ जमकर उगला जहर

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इस विवाद में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा भी कूद गए हैं. बता दें कि एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीतने के बाद आधी रात को काफी देर तक ड्रामा जारी रहा. टीम इंडिया ने एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशिया कप 2025 की ट्रॉफी और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के मेडल लेकर चले गए.

ट्रॉफी विवाद में जबरदस्ती कूद पड़े पाकिस्तानी कप्तान

भारत के खिलाफ रविवार को एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में बुरी तरह मात खाने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैंने ऐसा पहली बार देखा है. इस टूर्नामेंट में जो कुछ भी हुआ, वह बहुत बुरा था. मुझे उम्मीद है कि यह किसी न किसी स्तर पर रुकेगा, क्योंकि यह क्रिकेट के लिए बुरा है. फाइनल में जो कुछ भी हुआ, वह पिछली सभी घटनाओं का परिणाम था. बेशक, एसीसी अध्यक्ष विजेताओं को ट्रॉफी देंगे. अगर आप उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो आप इसे कैसे लेंगे?'

टीम इंडिया के खिलाफ जमकर उगला जहर

एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद प्राइज सेरेमनी शुरू होने में 90 मिनट से ज्यादा की देरी हुई. भारत ने एशियन क्रिकेट परिषद (ACC) के प्रमुख और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इस पूरे एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा इससे तिलमिलाए हुए हैं. उन्होंने भारतीय टीम पर खेल का अनादर करने का आरोप लगाया है.

हाथ न मिलाने पर मिलाने पर दुखड़ा रोया

सलमान आगा ने कहा, 'भारत ने इस टूर्नामेंट में जो किया, वह बेहद निराशाजनक है. वे हाथ न मिलाकर हमारा नहीं, बल्कि क्रिकेट का अपमान कर रहे हैं. अच्छी टीमें ऐसा नहीं करतीं. हम ट्रॉफी के साथ अकेले पोज देने गए थे, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते थे. हम वहीं खड़े रहे और अपने मेडल लिए. मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने बहुत अपमानजनक व्यवहार किया है.'

सूर्यकुमार यादव पर उठाए सवाल

'नो हैंडशेक विवाद' 14 सितंबर को तब शुरू हुआ, जब भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. इसके बाद 21 सितंबर को सुपर-4 मुकाबले में भी टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. रविवार को फाइनल में भी यही देखने को मिला. आगा ने दावा किया है कि सूर्यकुमार यादव ने 9 सितंबर को टूर्नामेंट से पहले कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे हाथ मिलाया था. आगा ने कहा, 'सूर्यकुमार ने टूर्नामेंट की शुरुआत में मुझसे अकेले में हाथ मिलाया था. टूर्नामेंट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और जब हम रेफरी की मीटिंग में मिले थे, तब भी उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, लेकिन जब वह कैमरे के सामने होते हैं, तो हमसे हाथ नहीं मिलाते. मुझे यकीन है कि वह उनको दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर उन पर निर्भर होता, तो वह मुझसे हाथ मिलाते.'