Advertisement
trendingNow13101334
Hindi Newsक्रिकेटऐसे कैसे चलेगा काम... जीत गया पाकिस्तान, फिर भी टेंशन में सलमान, कप्तान की फटकार सुन शर्मसार हो जाएंगे बाबर

ऐसे कैसे चलेगा काम... जीत गया पाकिस्तान, फिर भी टेंशन में सलमान, कप्तान की फटकार सुन शर्मसार हो जाएंगे बाबर

Pakistan vs Netherlands: नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत के बावजूद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के चेहरे का रंग उतरा हुआ था. उन्होंने गेंदबाजों और फहीम अशरफ की तारीफ तो की लेकिन बाकी बल्लेबाजों को फटकार लगाया. पाक कप्तान ने साफ कहा कि जो बल्लेबाज पिच पर सेट है, उसे मैच खत्म करना चाहिए. सलमान ने बिना नाम लिए बाबर आजम की तरफ निशाना साधा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 07, 2026, 03:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जीत गया पाकिस्तान, फिर भी टेंशन में सलमान
जीत गया पाकिस्तान, फिर भी टेंशन में सलमान

Pakistan vs Netherlands: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज धमाकेदार अंदाज में हुआ है. कोलंबो में खेले गए ओपनिंग मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 3 विकेट से हरा दिया. हालांकि, एक समय पर सलमान अली आगा की टीम की सांसें रुक गई थी. आखिरी 12 गेंदों पर 29 रनों की दरकार थी. ऐसा लगा कि पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर होने वाला है, लेकिन पाक ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने 11 गेंद पर 29 रनों की शानदार पारी खेलकर पाकिस्तान की लाज बचा ली.

नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत के बावजूद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के चेहरे का रंग उतरा हुआ था. उन्होंने गेंदबाजों और फहीम अशरफ की तारीफ तो की लेकिन बाकी बल्लेबाजों को फटकार लगाया. पाक कप्तान ने साफ कहा कि जो बल्लेबाज पिच पर सेट है, उसे मैच खत्म करना चाहिए. सलमान ने बिना नाम लिए बाबर आजम की तरफ निशाना साधा.

बाबर आजम के कारण फंसा पाकिस्तान

Add Zee News as a Preferred Source

नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में बाबर आजम ने 18 गेंदों पर 15 रनों की बेहद धीमी पारी खेली. 83.33 की स्ट्राइक रेट से खेलने के बाद वो अहम समय पर आउट हो गए और पाकिस्तान को बुरी तरह फंसा दिया. उनके आउट ही टीम पर काफी दबाव आ गया. अगर 19वें ओवर में फहीम अशरफ का आसान कैच पकड़ा जाता तो कहानी कुछ और हो सकती थी. 

पाक कप्तान सलमान अली आगा ने मैच खत्म होने के बाद कहा, ''मैच जीतने के लिए हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने गेंदबाजी बहुत अच्छी की. 148 रन, मैं इसे किसी भी दिन स्वीकार कर सकता हूं. हमने पहले 10 ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अगर पांच-छह ओवर खराब हों, जैसे कि दो-तीन खराब ओवर, तो आप मैच से बहुत दूर हो जाते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर फहीम को श्रेय जाता है, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, मुझे लगता है कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की. (गेंदबाजी में) मुझे लगता है कि हमने अच्छी शुरुआत की और हम जानते थे कि वे आक्रामक खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमने स्थिति को अच्छी तरह से संभाला. जब कोई खिलाड़ी क्रीज पर जम जाता है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह पारी को अंत तक बरकरार रखे.''

19वें ओवर में बने 24 रन

पाकिस्तान की बैटिंग पारी के 19वें ओवर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. मैच में नीदरलैंड्स की पकड़ मजबूत थी. पाक को आखिरी 12 गेंदों पर 29 रन बनाने थे और उनके हाथ में 3 विकेट थे. लोगन वैन बीक की पहली गेंद पर फहीम ने छक्का जड़ा. अगली गेंद पर डच फील्डर मैक्स ओ'डॉउड ने उनका आसान कैच छोड़ दिया और ये गलती नीदरलैंड्स को भारी पड़ी. इस ओवर में फहीम अशरफ ने 3 छक्के और एक चौके की मदद से 24 रन बनाए और मैच का रंग-रूप बदल दिया.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान ने ढूंढ लिया नया बहाना! भारत के खिलाफ मैच बहिष्कार से मारेगा यू-टर्न? सामने आई चौंकाने वाली वजह

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Pakistan vs Netherlands

Trending news

घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले EC का बड़ा आदेश
West Bengal news
घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले EC का बड़ा आदेश
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
Valentine Week 2026
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
Kerala elections
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
BJP Councillor
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
India-US trade deal
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
Shashi Tharoor
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
Omar Abdullah
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
jammu kashmir news
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
Multani Bakery
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
late Snowfall
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...