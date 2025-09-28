'No Handshake' पर झटपटा रहा PAK, भारत से हाथ मिलाने को बेताब सलमान! फाइनल से ठीक पहले दिया ऐसा बयान

Advertisement
मंच तैयार है.. खिलाड़ी तैयार हैं.. फैंस भी तैयार हैं.. सबको इंतजार है तो बस उस घड़ी का जब भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 फाइनल की ट्रॉफी जीतने की जद्दोजहद शुरू होगी. जी हां, आज (28 सितंबर) होने वाले इस महामुकाबले में चंद घंटे बाकी हैं. इस महाजंग से पहले पाक कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के हैंड शेक न करने के फैसले पर चुप्पी तोड़ी है.

मंच तैयार है.. खिलाड़ी तैयार हैं.. फैंस भी तैयार हैं.. सबको इंतजार है तो बस उस घड़ी का जब भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 फाइनल की ट्रॉफी जीतने की जद्दोजहद शुरू होगी. जी हां, आज (28 सितंबर) होने वाले इस महामुकाबले में चंद घंटे बाकी हैं. भारत-पाक इस सीजन में पहले ही दो बार भिड़ चुके हैं. दोनों ही बार भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया, लेकिन टीम इंडिया की इस जीत से ज्यादा चर्चे रहे भारतीय खिलाड़ियों के हैंड शेक न करने के. चूंकि अब तीसरी बार पाकिस्तान से टक्कर होने जा रही है, ऐसे में टूर्नामेंट के फाइनल से ठीक पहले यह मुद्दा फिर चर्चा में है. इस महाजंग से पहले पाक कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के हैंड शेक न करने के फैसले पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने ऐसा बयान दिया, जिससे झलक रहा है कि सलमान भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने को कितने बेताब हैं. उन्होंने ऐसा बयान दिया, जिससे झलक रहा है कि सलमान भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने को कितने बेताब हैं. आइए जानते हैं पाक कप्तान ने क्या कुछ कहा...

भारत ने दोनों बार नहीं मिलाया हाथ

टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के मुकाबले के दौरान भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इतना ही नहीं मैच जीतने के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया. सुपर-4 के मुकाबले में भी ऐसा ही हुआ. भारत की हाथ न मिलाने की नीति जारी रही, जिसमें भारतीय क्रिकेटर जीत के बाद मैदान से बाहर चले गए और केवल अंपायरों के साथ हाथ मिलाया.

हाथ मिलाने को बेताब सलमान!

एशिया कप फाइनल से पहले सलमान अली आगा ने इस विवाद पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा और इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की हरकतें खेल भावना के लिए अच्छी नहीं हैं. पाक कप्तान ने कहा, 'जहां तक हाथ मिलाने की बात है, मैं 2007 से अंडर-16 स्तर पर क्रिकेट खेल रहा हूं. मैंने मैच के दौरान दो टीमों को हाथ मिलाते हुए कभी नहीं देखा. मेरे पिता भी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं. मैंने उनसे इस खेल के बारे में कई कहानियां सुनी हैं. उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि अतीत में ऐसा कुछ हुआ हो, कि क्रिकेट खेल रही दो टीमों ने हाथ न मिलाया हो.'

सलमान ने आगे कहा, 'मैंने हमेशा सुना है कि क्रिकेट के मैदान पर ऐसा कभी नहीं हुआ. भारत और पाकिस्तान पहले भी खेल चुके हैं, जब दोनों देशों के रिश्ते और भी खराब थे, तब भी हाथ मिलाए जाते थे. मेरे हिसाब से, हाथ न मिलाना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है.'

कब शुरू हुआ विवाद?

हाथ मिलाने को लेकर विवाद 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के ग्रुप स्टेज मैच में शुरू हुआ, जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. मैच के बाद भी यह उपेक्षा जारी रही, जब भारतीय खिलाड़ी जीत के बाद सीधे मैदान से बाहर ड्रेसिंग रूम में चले गए और मैच के अंत में हाथ नहीं मिलाया. यह देख तिलमिलाए पाक कप्तान आगा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का ही बहिष्कार किया और मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए.

बता दें कि इस साल की शुरुआत में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पहली बार दोनों टीमें आमने-सामने थीं. इस हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की जान चली गई थी. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था.

