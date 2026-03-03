फिर बदलेगा पाकिस्तान का कप्तान.. अफरीदी ने की नए लीडर की डिमांड, बाहर होते ही शुरू हुई नाटक-नौटंकी

पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हमेशा की तरह सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले ही बाहर हो गई. टीम को दो-दो मौके मिले लेकिन दोनों बार सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम फुस्स नजर आई. हर आईसीसी टूर्नामेंट में बाहर होने के बाद पाकिस्तान में नाटक-नौटंकी देखने को मिलती है. एक बार फिर कप्तान बदलने की डिमांड देखने को मिली.
पाकिस्तान की टीम जब भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर होती है तो कप्तान और कोच की नौकरी पर खतरा मंडराने लगता है. हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाटक-नौटंकी शुरू हो चुकी है. पिछली बार बाबर आजम की कप्तानी गई थी इस बार सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के बाद सलमान अली आगा की कप्तानी पर काले बादल छा चुके हैं. यहां तक की पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने सलमान को हटाने की डिमांड रख दी.
ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 से पाकिस्तान के जल्दी बाहर होने से टीम की लीडरशिप पर फिर से बहस शुरू हो गई है. पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने टॉप पर संभावित बदलाव की अटकलों के बीच ऑल-राउंडर शादाब खान की तीखी आलोचना की है. लगातार चौथी बार ICC इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम रहने के बाद, अब मौजूदा T20I कप्तान सलमान अली आगा को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है.
अफरीदी ने कहा, 'उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए, मैं उन्हें टीम में रखना तो दूर कप्तानी भी नहीं दूंगा. अगर माइक हेसन कोच बने रहते हैं, तो वह पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी थे. PSL में अपने समय के बाद माइक हेसन पाकिस्तान के कोच बने. वहीं से शादाब के साथ उनका जुड़ाव शुरू हुआ. हेड कोच शादाब को बार-बार मौका दे रहे हैं.'
अफरीदी ने कहा, 'मैंने कहा था कि शादाब पाकिस्तान के अगले कप्तान बन सकते हैं. लेकिन उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए, वह प्लेइंग XI में जगह पाने के भी लायक नहीं हैं.' पाकिस्तान ने सुपर-8 में इकलौती जीत श्रीलंका के खिलाफ 5 रन से जीत दर्ज की, लेकिन ये जीत अगर 65 रन की होती तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में होता. जीतकर भी पाकिस्तान सब हार गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान टीम पर 50 लाख PKR का जुर्माना भी ठोका गया है.