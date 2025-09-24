PAK vs SL: भारत-पाक फाइनल का सेट हो रहा समीकरण, मुंह के बल गिरकर खड़ा हो गया पाकिस्तान, श्रीलंका बाहर

PAK vs SL: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान एक बार फिर मुंह के बल गिरकर खड़ा हो गया है. सुपर-4 में भारत से हार के बाद पाकिस्तान ने कमबैक कर लिया है. करो या मरो के मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से धूल चटाई. हार के बाद श्रीलंका के लिए फाइनल के दरवाजे बंद हो चुके हैं. एक बार फिर भारत बनाम पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मैच का समीकरण बनता नजर आ रहा है. पाकिस्तान और भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए एक-एक मैच जीतने की दरकार है.

पाकिस्तान ने जीता था टॉस

पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर मुकाबले में गेंदबाजी करने का फैसला किया था. शुरुआत शानदार रही क्योंकि तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने आते ही दो बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. श्रीलंका की टीम ने महज 58 रन के स्कोर पर अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन फिर कामिंदु मेंडिस ने अर्धशतक ठोक टीम की लाज बचाई. उन्होंने टीम के स्कोर को 133 तक पहुंचा दिया.

पाकिस्तान की शानदार गेंदबाजी

पाकिस्तान की टीम की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली. शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट अपने नाम किए. हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने भी 2-2 विकेट झटके. 135 रन के जवाब में पाकिस्तान ने शुरुआत शानदार की, लेकिन वानिंदु हसरंगा ने बीच ओवरों में अपनी फिरकी का जादू दिखाया और मैच में जान डाल दी. लेकिन पाकिस्तान के दो बल्लेबाजों ने टीम को जीत दिलाई.

दो बल्लेबाजों ने बचाई लाज

पाकिस्तान टीम की दो बल्लेबाजों ने लाज बचाई. हुसैन तलत ने 2 विकेट ही नहीं बल्कि 32 रन की पारी खेलकर टीम को संभाला. दूसरे छोर पर नवाज ने 38 रन की पारी खेलकर उनका साथ दिया और टीम को 5 विकेट से जीत दिलाई. एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के फाइनल में भिड़ने का समीकरण तैयार होता नजर आ रहा है. वहीं श्रीलंका एशिया कप से बाहर हो गई है.