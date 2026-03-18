पाकिस्तान क्रिकेट में आया तूफान... बाबर आजम-फखर जमान ने किया 'गुनाह', खुलासे से पीसीबी में मचा हंगामा

T20 World Cup 2026 Pakistan: पाकिस्तान क्रिकेट का विवादों से गहरा नाता रहा है. हर बार किसी वर्ल्ड कप में हार के बाद वहां उथल-पुथल की स्थिति पैदा हो जाती है. किसी न किसी खिलाड़ी पर गाज गिरता है और कोई न कोई टीम से जरूर बाहर होता है. कुछ ऐसा ही एक बार फिर से हो रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई और अब एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिससे तूफान मच गया है. कहा जा रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप के दौरान दो सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम और फखर जमान फिट नहीं थे. इसके बावजूद दोनों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया.

रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बाबर और फखर दोनों को अनफिट होने के बावजूद टीम में चुना गया था. इस चिंता को सबसे पहले सीनियर चयनकर्ता आकिब जावेद ने पिछले हफ्ते एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाया था. उन्होंने पीसीबी से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया था. पुरुष चयन समिति के सभी सदस्यों - मिस्बाह उल हक, सरफराज अहमद और असद शफीक - के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए जावेद ने खुलासा किया कि बाबर और फखर दोनों ही चोटों से जूझ रहे थे. इसके बारे में चयनकर्ताओं को टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ही पता चला.

जांच में हुआ था बड़ा खुलासा

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यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी और मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. जावेद मुगल ने इस बारे में चिंता जताई थी. डॉ. मुगल जनवरी में स्पोर्ट्स एक्सरसाइज और मेडिसिन के निदेशक के तौर पर पीसीबी के मेडिकल पैनल में शामिल हुए थे. उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद दोनों खिलाड़ियों की जांच की थी. खबरों के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब बाबर ने टूर्नामेंट से लौटने के बाद नेशनल टी20 कप से अपना नाम वापस ले लिया. उन्होंने इसके पीछे अपनी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव का हवाला दिया था. कहा जा रहा है कि फखर भी इसी तरह की फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे हैं.

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किसने दी थी बाबर-फखर को क्लीन चीट?

राष्ट्रीय चयन समिति ने पीसीबी के मेडिकल पैनल को बताया कि बाबर और फखर को टी20 वर्ल्ड कप के लिए तभी चुना गया था, जब टीम के फिजियोथेरेपिस्ट क्लिफ डीकन ने उन्हें खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया था. डीकन पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने मामूली चोटों वाले खिलाड़ियों को भी मैदान पर उतरने की अनुमति दे दी थी.

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अब मैदान पर कब नजर आएंगे बाबर और फखर?

बाबर इस समय नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैबिलिटेशन (चोट से उबरने का अभ्यास) कर रहे हैं. उम्मीद है कि वह 26 मार्च से शुरू होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) तक पूरी तरह से फिट हो जाएंगे. इस टूर्नामेंट में वह पेशावर जल्मी टीम की कप्तानी करने वाले हैं. दूसरी ओर, फखर ने कहा है कि वह पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और नेशनल टी20 कप में खेलने के लिए उपलब्ध हैं. टी20 वर्ल्ड कप के बाद दोनों खिलाड़ियों को बांग्लादेश दौरे पर नहीं भेजा गया था. वहां टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-2 से हार गई थी.